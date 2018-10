Wissen

Das sind die höchsten und längsten Brücken der Welt



55 Kilometer lang ist die neu eröffnete Brücke, die Hongkong mit Macau verbindet. Das macht das Bauwerk zur längsten Meeresbrücke der Welt – aber noch lange nicht zur längsten Brücke überhaupt. Auch diese befindet sich in China, wie übrigens noch viele andere Brücken der Superlative in dieser Auflistung.

Was genau eine Brücke zur längsten oder höchsten macht, ist gar nicht so klar. Neben der Gesamtlänge des Bauwerks wird oft die Spannweite zwischen zwei Pfeilern herangezogen. Obendrein gibt es nicht nur verschiedene Typen von Brücken – hier berücksichtigen wir nur Eisenbahn- oder Strassenbrücken –, sondern auch unterschiedliche Konstruktionsweisen.

Die grösste Gesamtlänge

Wenn es um die Gesamtlänge der Bauwerke geht, führen ganz klar die Viadukte die Rangliste an. Sie bestehen aus zahlreichen Brückenfeldern, deren Spannweite meist nicht sonderlich imposant ist. Oft handelt es sich um aufgeständerte Trassen von Hochbahnen oder Hochstrassen, die manchmal über enorme Distanzen führen.

Grosse Brücke Danyang-Kunshan

Land: China

Gesamtlänge: 164,8 km

Typ: Balkenbrücke

Eröffnung: 2011

Das Viadukt in der östlichen chinesischen Provinz Jiangsu ist ein Teil der Bahnstrecke für Hochgeschwindigkeitszüge von Peking nach Schanghai. Es besteht aus Hohlkastenträgern, die auf Pfeiler gesetzt wurden. Diese stehen zum grössten Teil auf weichem Untergrund. Die niedrige Konstruktion (Durchschnittshöhe rund 30 m) soll Taifune und Erdbeben der Stufe 8 aushalten.

Changhua-Kaohsiung-Viadukt

Bild: Google/Streetview

Land: Taiwan

Gesamtlänge: 157,3 km

Typ: Balkenbrücke

Eröffnung: 2004

Auch dieses Viadukt ist Teil einer Bahnstrecke: Beinahe die Hälfte der 326 Kilometer langen Taiwan High Speed Rail (THSR) besteht aus dieser enormen Brücke. In den ersten fünf Jahren nach der Fertigstellung wurden schon 200 Millionen Passagiere über diese Strecke an der Westküste des Inselstaats befördert.

Grosse Cangde Brücke

Bild: Pixabay

Land: China

Gesamtlänge: 115,9 km

Typ: Balkenbrücke

Eröffnung: 2010

Das auf über 3000 Pfeiler gestützte Eisenbahnviadukt ist wie die Grosse Brücke Danyang-Kunshan Teil der Bahn-Schnellverbindung von Peking nach Shanghai. Auch diese Konstruktion ist speziell darauf ausgelegt, Erdbeben widerstehen zu können.

Die grösste Länge über Wasser

Hong-Kong-Zhuhai-Macau-Brücke

Bild: AP/AP

Land: China

Gesamtlänge: 55,0 km

Typ: Strassenverbindung aus Brücken und Tunneln

Eröffnung: 2018

Die Verbindung zwischen Hongkong und Macau über das Perlfluss-Delta besteht aus mehreren Brücken – darunter drei Schrägseilbrücken – und Tunneln. Die Schrägseilbrücken und ein über fünf Kilometer langer Tunnel zwischen zwei künstlichen Inseln erlauben grossen Schiffen die Durchfahrt. Die Strassenverbindung über die längste Meeresbrücke der Welt besteht aus drei Spuren in beiden Richtungen.

Jiaozhou-Bucht-Brücke

Bild: Shutterstock

Land: China

Gesamtlänge: 42,6 km

Typ: Spannbeton-Balkenbrücke

Eröffnung: 2011

Das Jiaozhou Bay Connection Project verbindet die Städte Qingdao und Huangdao in der ostchinesischen Provinz Shandong miteinander. Ihr Kernstück ist eine fast 27 Kilometer lange Autobahnbrücke über die Jiaozhou-Bucht. Die Fahrbahn besteht in beiden Richtungen aus drei Spuren.



Lake Pontchartrain Causeway

Bild: Shutterstock

Land: USA

Gesamtlänge: 38,4 km

Typ: Spannbetonbrücke

Eröffnung: 1956/1969

Die Strassenverbindung über den Pontchartrain-See von Metairie bei New Orleans nach Mandeville besteht aus zwei parallelen, 24 Meter voneinander entfernten Brücken, über die der Verkehr richtungsgetrennt in je zwei Spuren verläuft. Die westliche Brücke wurde zuerst erstellt, erst elf Jahre nach der Fertigstellung begann der Bau der östlichen Brücke.

Die längsten Brücken Europas

Krim-Brücke

Bild: Shutterstock

Land: Russland/Ukraine

Gesamtlänge: 19 km

Typ: Pfeilerbrücke

Eröffnung: 2018/2019

Das auch «Kertsch-Brücke» genannte Bauwerk verbindet die östliche Spitze der Halbinsel Krim über die Strasse von Kertsch mit der Halbinsel Taman in der russischen Region Krasnodar. Über die Brücke führen eine vierspurige Autobahn, die im Mai 2018 in Betrieb genommen wurde, und eine zweigleisige Bahnstrecke, deren Eröffnung 2019 geplant ist.

Vasco-da-Gama-Brücke

Bild: Shutterstock

Land: Portugal

Gesamtlänge: 17,2 km

Typ: Strassenviadukt mit Schrägseilbrücke

Eröffnung: 1998

Der zur Weltausstellung Expo 98 erbaute und zum Teil mit EU-Geldern finanzierte Brückenzug enthält als Kernstück eine Schrägseilbrücke mit 155 Meter hohen Pylonen. Das Bauwerk, über das eine sechsspurige Autobahn führt, überspannt den Tejo und verbindet Lissabon mit den südlich des Flusses gelegenen Städten.

Wuppertaler Schwebebahn

Land: Deutschland

Gesamtlänge: 13,3 km

Typ: Traggerüst mit eingehängten Brückenteilen

Eröffnung: 1901

Die unter Denkmalschutz stehende Hochbahn ist ein Wahrzeichen Wuppertals. Das Traggerüst besteht aus schräggestellten Stützenpaaren, zwischen denen Brücken eingehängt sind. Die Spannweiten dieser insgesamt 467 Normbrücken liegen zwischen 21 und 33 Metern.

Grösste Spannweite (Hängebrücken)

Die Spannweite – also die Länge eines Bauteils zwischen zwei tragenden Elementen – ist ein beliebtes Kriterium für die Länge einer Brücke. Und die Bauwerke, die hier die Liste anführen, sehen in aller Regel auch spektakulärer und eleganter aus als die bedeutend längeren Viadukte, die als Trassen dienen.

Akashi-Kaikyo-Brücke

Bild: Shutterstock

Land: Japan

Spannweite: 1991 m

Typ: Hängebrücke

Eröffnung: 1998

Die sechsspurige Autobahnbrücke verbindet die Stadt Kobe mit der Insel Awaji-shima. Ihre Gesamtlänge zwischen den Tragseilankern beläuft sich auf 3911 Meter. Die Spannweite des mittleren Teils betrug ursprünglich exakt 1990 Meter, doch das Erdbeben von Kobe 1995 schob die Pfeiler der im Bau befindlichen Brücke um fast einen Meter auseinander.

Xihoumen-Brücke

Bild: Shutterstock

Land: China

Spannweite: 1650 m

Typ: Hängebrücke

Eröffnung: 2008

Die vierspurige Strassenbrücke verbindet die Inseln Jintang und Cezi der Inselgruppe Zhoushan in der südostchinesischen Provinz Zhejiang. Die Seitenfelder der Hängebrücke sind asymmetrisch konstruiert: Im nördlichen Feld hängt die Fahrbahn an Tragseilen, im südlichen Abschnitt liegt sie auf Pfeilern. Die Gesamtlänge der Verbindung mit beiden Zufahrtsbrücken beträgt 5,3 Kilometer.

Storebælt-Brücke (Ost)

Bild: Shutterstock

Land: Dänemark

Spannweite: 1624 m

Typ: Hängebrücke

Eröffnung: 1998

Die Autobahnbrücke über den Grossen Belt ist Teil des Storebæltsforbindelsen, der Verbindung zwischen den Inseln Fünen und Seeland über die Meerenge. Die Hängebrücke bildet deren östlichen Abschnitt. Sie ist mit einer Gesamtlänge von 2694 Metern und der Hauptspannweite von 1624 Metern die längste Hängebrücke Europas.

Grösste Spannweite (Schrägseilbrücken)

Russki-Brücke

Bild: Shutterstock

Land: Russland

Spannweite: 1104 m

Typ: Schrägseilbrücke

Eröffnung: 2012

Die Russki-Brücke in Wladiwostok ist eine mehrteilige, vierspurige Strassenbrücke mit einer Gesamtlänge von 3100 Metern. Sie verbindet die Stadt mit der Insel Russki. Die aus Stahlbeton bestehenden Pylone der Schrägseilbrücke mit der grössten Spannweite der Welt sind 320,9 Meter hoch – das macht das Bauwerk zur weltweit dritthöchsten Brücke.

Yavuz-Sultan-Selim-Brücke

Bild: Shutterstock

Land: Türkei

Spannweite: 1100 m

Typ: kombinierte Hänge- und Schrägseilbrücke

Eröffnung: 2016

Die dritte Brücke über den Bosporus bei Istanbul ist eine kombinierte Autobahn- und Eisenbahnbrücke – die zweigleisige Bahnstrecke in der Mitte des Fahrbahnträgers wird von den beiden vierspurigen Fahrbahnen der Autobahn flankiert. Die Spannweite des mittleren Feldes von 1100 Metern macht die kombinierte Hänge- und Schrägseilbrücke zur Eisenbahnbrücke mit der längsten Spannweite der Welt. Sie gehört dank ihren 320 Meter hohen Pylonen zugleich zu den weltweit höchsten Brücken.

Neue Megabrücke über den Bosporus Video: undefined

Sutong Yangtze River Bridge

Bild: Shutterstock

Land: China

Spannweite: 1088 m

Typ: Schrägseilbrücke

Eröffnung: 2008

Die Strassenbrücke über den Jangtsekiang zwischen Changshu und Nantong in der ostchinesischen Provinz Jiangsu weist eine Gesamtlänge von 8206 Metern auf. Ihr Kernstück ist eine Schrägseilbrücke mit über 300 Meter hohen Pylonen und einem 41 Meter breiten Fahrbahnträger.

Grösste Höhe über Grund

Auch bei der Höhe gibt es unterschiedliche Definitionen: Zum einen wird die Höhe zwischen Fahrbahn und Grund berücksichtigt, zum anderen die Gesamthöhe der Konstruktion.

Beipanjiang-Brücke

Bild: AP/CHINATOPIX

Land: China

Höhe über Grund: 565 m

Typ: Schrägseilbrücke

Eröffnung: 2016

Die 1341 Meter lange Autobahnbrücke ist eine Schrägseilbrücke mit einer Hauptspannweite von 720 Metern. Sie überspannt das Tal des Beipan Jiang an der Grenze der südchinesischen Provinzen Guizhou und Yunnan – eine Region, in der es mehr hohe Brücken gibt als im Rest der Welt zusammen. Die derzeit höchste Brücke ist die erste, die eine Höhe von mehr als 500 Metern über Grund erreicht hat.

Bild: EPA/FEATURECHINA

Siduhe-Brücke

Land: China

Höhe über Grund: 496 m

Typ: Hängebrücke

Eröffnung: 2009

Auch die Siduhe-Brücke ist eine Autobahnbrücke. Das 1100 Meter lange Bauwerk mit einer Hauptspannweite von 900 Metern überquert das Tal des Siduhe in der zentralchinesischen Provinz Hubei. Die Hängebrücke war bei ihrer Eröffnung 2009 die höchste Brücke der Welt – als dritte chinesische Brücke, die diesen Titel innerhalb nur eines Jahrzehnts holte.

Auch in China: Die längste gläserne Brücke der Welt

Puli-Brücke

Bild: highestbridges.com

Land: China

Höhe über Grund: 485 m

Typ: Hängebrücke

Eröffnung: 2015

Die Puli-Brücke befindet sich wie die Beipanjiang-Brücke in der Grenzregion der chinesischen Provinzen Yunnan und Guizhou und verbindet die Städte Xuanwei und Liupanshui. Die Autobahnbrücke weist eine Gesamtlänge von 1040 Metern mit einer Hauptspannweite von 628 Metern auf.

Zum Vergleich: Die höchste Schweizer Brücke

In der Schweiz gibt es eine ganze Reihe von spektakulären Brücken – doch sie gehören nicht zu den längsten der Welt. Etwas weiter vorn liegen die heimischen Bauwerke jedoch bei der Höhe.

Taminabrücke

Bild: KEYSTONE

Kanton: St.Gallen

Höhe über Grund: 200 m

Typ: Betonbogenbrücke

Eröffnung: 2017

Die Strassenbrücke im Taminatal, die Valens mit Pfäfers verbindet, ist mit einer Spannweite von 260 Metern bei einer Gesamtlänge von 475 Metern die grösste Bogenbrücke der Schweiz. Sie besteht aus einem im Freivorbau erstellten Bogen und einem darauf aufliegenden Überbau. Die Konstruktion ist asymmetrisch, da die Fundamente auf beiden Seiten nicht auf gleicher Höhe liegen und der Scheitel des Bogens sich näher bei der Valenser Seite befindet.

Grösste Höhe (Gesamtkonstruktion)

Viaduc de Millau

Bild: Shutterstock

Land: Frankreich

Gesamthöhe: 343 m

Typ: Schrägseilbrücke

Eröffnung: 2004

Die vierspurige Autobahnbrücke in Südfrankreich überquert bei Millau den Tarn in bis zu 270 Meter Höhe. Die Spannweite der zwei Endfelder beträgt je 204 Meter; bei den sechs Innenfeldern beläuft sie sich auf jeweils 342 Meter. Das elegante Viadukt ist insgesamt 2460 Meter lang und damit die längste Schrägseilbrücke der Welt in punkto Gesamtlänge. Die maximale Pfeilerhöhe von 343 Metern – höher als der Eiffelturm – macht das Viadukt zum höchsten Bauwerk Frankreichs und zur grössten Brücke der Welt.

Yavuz-Sultan-Selim-Brücke

Bild: EPA/EPA

Land: Türkei

Gesamthöhe: 322 m

Typ: Schrägseilbrücke

Eröffnung: 2016

Russki-Brücke

Bild: Shutterstock

Land: Russland

Gesamthöhe: 321 m

Typ: Schrägseilbrücke

Eröffnung: 2012

Im Bau

Çanakkale-1915-Brücke

Land: Türkei

Spannweite: 2023 m

Typ: Hängebrücke

Eröffnung: voraussichtlich 2023

Im März 2017 begann der Bau der Çanakkale-1915-Brücke über die Dardanellen. Die sechsspurige Autobahnbrücke soll eine Verbindung zwischen dem asiatischen und europäischen Teil der Türkei schaffen, die den Ballungsraum von Istanbul umgeht. Das Bauwerk wird inklusive der beiden Rampenbrücken 5169 Meter lang sein und eine Hauptspannweite von 2023 Metern aufweisen. Damit wird die Brücke nach ihrer Fertigstellung die Akashi-Kaikyo-Brücke als Hängebrücke mit der längsten Spannweite der Welt ablösen.

333 Brücken. Warum? Weil Brücken toll sind, darum

Ein Aargauer und die längste Meeresbrücke der Welt Video: srf

