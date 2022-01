Die Wissenschaftler schrieben: «Dieser bedrohte und spektakuläre Baum ist nach dem amerikanischen Schauspieler und Naturschützer Leonardo DiCaprio benannt, der sich im Jahr 2020 mehrere Monate lang intensiv in den sozialen Medien engagierte, um auf die Bedrohung der zahlreichen seltenen Ebo-Arten durch die Anfang des Jahres angekündigte Abholzungskonzession aufmerksam zu machen.» Die Konzession sei im August 2020 zurückgezogen worden, «sicherlich teilweise dank seiner Bemühungen».

Die Entdeckung machten Wissenschaftler der Königlichen Botanischen Gärten von Kew (London) gemeinsam mit Forschern des Nationalen Herbariums von Kamerun, wie die Autoren in einem Bericht im Wissenschaftsmagazin «PeerJ» mitteilten.

Hollywoodstar Leonardo DiCaprio ist für sein Umwelt-Engagement mit einer Patenschaft geehrt worden: Forscher haben eine neu entdeckte Baumart nach dem US-Schauspieler benannt. Der Baum, der nur im Ebo-Wald in Kamerun wächst, heisst nun offiziell Uvariopsis dicaprio.

Uvariopsis dicaprio.Cauliflorous inflorescences on trunk.

Der Skandal wird öffentlich

Die geflohenen Habsburger Luise und Leopold legen in der Schweiz bewusst falsche Fährten, um versteckt zu bleiben. Doch das misslingt, und der Skandal empört in ganz Europa Adel und Öffentlichkeit.

Es ist eine aussergewöhnliche Reisegruppe, die im Dezember 1902 in Zürich zusammengefunden hat: die geflohenen Habsburger Leopold Ferdinand und seine Schwester Luise sowie ihre beiden Geliebten Wilhelmine Adamovic, eine ehemalige Prostituierte, und André Giron, der vormalige Sprachlehrer von Luises fünf Kindern in Dresden. Der Belgier ist einen Tag nach den anderen in der Limmatstadt angekommen.