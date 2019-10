Wissen

Weisst du, wie viele Nobelpreise schon an Frauen gingen?



Bild: AP

Es ist wieder Nobelpreis-Saison – Weisst du, wie viele davon schon an Frauen gingen?

Heute um 11:30 Uhr ist es wieder so weit: Die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm wird die diesjährigen Preisträger in der Kategorie Medizin und Physiologie bekanntgeben.

Im Laufe der Woche werden auch die weiteren Gewinner der Kategorien Physik, Chemie, Literatur und Frieden veröffentlichen. Der Wirtschaftsnobelpreis macht nächsten Montag den Schluss.

Die begehrte Nobel-Medaille selbst dürfen die Gewinner erst am 10. Dezember in Stockholm und Oslo entgegennehmen. Eines aber ist schon jetzt klar: Die Preisverleihung dürfte einmal mehr zum grossen Schaulaufen der Männer werden. Die Frauen stellen zwar mit Malala Yousafzai die jüngste Nobelpreis-Gewinnerin, haben aber insgesamt ein ganz kleines bisschen seltener den Preis gewonnen.

Aber wie oft denn eigentlich wirklich?

Quiz 1. Fangen wir bei Physik an. Marie Curie war 1903 die erste Frau, die einen Nobelpreis in dieser Kategorie bekam und auch die erste weibliche Preisträgerin überhaupt. Insgesamt wurden 207 Auszeichnungen in dieser Kategorie vergeben. Wie viele davon gingen an Frauen? IBA-ARCHIV Deine Antwort: Auflösen 2. Kommen wir zur Chemie. Auch hier war Marie Curie 1911 die erste Frau, die einen Nobelpreis in dieser Kategorie erhielt. Curie bekam ihn für die Entdeckung der Elemente Radium und Polonium. Seit 1901 wurden insgesamt 176 Chemie-Nobelpreise vergeben. Wie viele davon gingen an die Damen? Deine Antwort: Auflösen 3. Bis jetzt sah es nicht allzu gut aus für die Frauen. In der Medizin und Physiologie sollte es bestimmt besser laufen, oder? 204 Medizin-Nobelpreise wurden bis jetzt vergeben. Deine Antwort: Auflösen 4. Nun aber: Literatur. Da muss das Verhältnis aber bei 50:50 liegen. Oder zumindest 60:40. Bis jetzt wurden 100 Nobelpreise für Literatur vergeben. (Nicht ganz so) Fun Fact: Letztes Jahr wurde der Literaturpreis nicht vergeben, nachdem ein Skandal um Missbrauchsvorwürfe, Korruption und die Rücktritte zahlreicher Akademie-Mitglieder publik wurde. 18 Frauen hatten von sexuellen Übergriffen des Ehemanns eines Akademie-Mitglieds berichtet. Sogar Kronprinzessin Victoria soll unter den Opfer sein. Dieses Jahr werden deswegen zwei Preisträger gekürt. Zurück zur Frage: Wieviele Frauen gewannen einen Literatur-Nobelpreis? Deine Antwort: Auflösen 5. Der Wirtschaftsnobelpreis wird erst seit 1969 verliehen. Eigentlich ist er gar kein richtiger Nobelpreis, denn er wurde nicht von Alfred Nobel, sondern von der Schwedischen Reichsbank ins Leben gerufen. Es handelt sich mehr um eine Ehrung, die nach den gleichen Kriterien wie ein Nobelpreis vergeben wird. Und am gleichen Anlass. Mit dem gleichen Preisgeld. Und demselben Prestige. Also doch ein Nobelpreis? Egal. Wie viele Frauen haben einen der 80 bisher vergebenen Wirtschafts-Nobelpreise erhalten? Deine Antwort: Auflösen 6. Kommen wir zum letzten Nobelpreis. Derjenige für besondere Verdienste in der Friedensarbeit. Diesen Preis können auch Organisationen gewinnen, das Rote Kreuz ist sogar Rekord-Preisträger mit drei Auszeichnungen (1917, 1944 und 1963). 89 Friedensnobelpreise wurden bis jetzt vergeben, wie viele davon gingen an die Damen der Schöpfung? Deine Antwort: Auflösen

