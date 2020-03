Wissen

Bild: RTL

Bei «Wer wird Millionär» mit Günther Jauch stand diese Woche ein Zocker-Special an. Die Kandidaten dürfen bis zur 32'000-Euro-Frage keine Joker benutzen, sonst verlieren sie alle Joker. Dafür gibt es zwei Millionen Euro zu gewinnen. Das hat bisher aber niemand geschafft.

Nun betrat aber dieser spezielle Kandidat am Dienstag die Bühne von Günther Jauch. Zur Feier des Tages starten wir gleich selbst mit einer Frage. Was ist der Kandidat, der in dieser Sendung Jauchs Fragen beantwortet?

Bild: RTL

A: Schlagzeuger

B: American-Football-Enthusiast

C: Pastor

D: Alle obigen Antworten treffen zu

Lukas Gotter ist tatsächlich Schlagzeuger, steht auf American Football und arbeitet als Pastor in einer Freikirche. Die ersten Fragen schafft Gotter ohne Probleme und so steht er mit allen Jokern bei 32'000 Euro. Auch danach tankt er sich mit Hilfe von drei Jokern bis zur 2-Millionen-Frage durch! Hättest du das auch geschafft? Probier es hier:

Quiz 1. Bei einer zweistündigen Veranstaltung ist nach einer Stunde die Zeit ...? fünftel cognac viertel gin drittel whisky halb rum 2. Hätte die «Du hast mich tausendmal belogen»-Sängerin promoviert, dann wäre die ...? Land Arzt Schwarzwald Klinik Berg Doktor Praxis Bülow Bogen 3. Wofür werden Privatdetektive bezahlt? bellen treu gucken herumschnüffeln Häufchen machen 4. Wollt man Winnie Puuh auf Trifolium pratense hinweisen, könnte man sagen: «Sieh mal, ...?» fens Teer, Kidt holtz, Laim ta Peeten, Klaister alles Klee, Bär 5. «Wer» macht akzept, vari, blam und diskut zu sinnvollen Wörtern? kain abel adam eva 6. Wer spielt bei Manchester United? Steve Shnellweg Marcus Rashford James Vondunnen Arthur Plötslishvershwunden 7. Welche Wahrnehmungsstörung macht es den Betroffenen unmöglich, sich das Entsprechende zu merken? Namenstaubheit Notenstummheit Gesichtsblindheit Zahlendummheit 8. In welchem dieser Länder lebt mit über 70'000 die grösste Zahl an Menschen, die 100 Jahre oder älter sind? Deutschland Frankreich Japan Australien 9. Auf welcher Onlineplattform kommt es regelmässig zu sogenannten Edit-Wars? Uber eBay Wikipedia Tinder 10. Was findet man in den Namen der deutschen 16 Bundesländer am häufigsten? burg rhein land stein 11. Wobei handelt es sich um eine Klappbrücke? Brooklyn Bridge Karlsbrücke Ponte Vecchio Tower Bridge 12. Welches in Deutschland wieder in freier Wildbahn lebende Tier wird auch Europäischer Bison genannt? Yak Wisent Wasserbüffel Auerochse 13. In welcher Disziplin wurde 2016 ein Sportler als Olympiasieger Nachfolger seines Bruders, der vier Jahre zuvor Gold geholt hatte? Diskuswerfen 100-m-Sprint Stabhochsprung Marathonlauf 14. Wer verbrachte seine früheste Kindheit in dem Dorf Godric's Hollow? Tom Sawyer Frodo Beutlin Harry Potter James Bond

Nun steht der junge Pastor also vor der 2-Millionen-Frage und er hat noch einen Telefonjoker. Er ruft also seinen Vater an. Dieser sagt ihm zwei Mal die richtige Antwort! Doch Gotter traut sich nicht und verabschiedet sich mit 750'000 Euro. Hättest du die zwei Millionen geknackt?

Umfrage Wer hat am 31. August 1990 den Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR unterschrieben? Wolfgang Schäuble

Helmut Kohl

Hans-Dietrich Genscher

Thomas de Maizière

Abstimmen 1 Wolfgang Schäuble 33%

Helmut Kohl 33%

Hans-Dietrich Genscher 33%

Thomas de Maizière 33%

Günther Jauch konnte es kaum fassen: «Ihr Vater klang doch sicher!» Naja, 700'000 Euro sind ja auch ein hübsches Sümmchen. (leo)

Bild: RTL

