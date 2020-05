Wissen

In den letzten fünf Jahren wurden in Tansania 65'000 Elefanten abgeschlachtet



Artenschützer sprechen von einer «neuen Eskalationsstufe der Wilderei»: Die Zahl der Elefanten in Tansania wurde in nur fünf Jahren dramatisch dezimiert. Die Regierung hält die Daten geheim.

Ein Artikel von

Tierschützer berichten von einem Massaker an Elefanten in Tansania: In dem ostafrikanischen Land ist die Zahl der Dickhäuter seit 2009 um rund 65'000 Tiere gesunken –– das entspricht 60 Prozent der Gesamtpopulation. Diese Daten gehen aus Erhebungen des Tanzania Wildlife Research Institute hervor, die dem Spiegel vorliegen und seit Monaten von der tansanischen Regierung unter Verschluss gehalten werden.

Bild: AP

Im Ruaha-Rungwa-Gebiet sind die Bestände besonders drastisch eingebrochen. Dort nahm die Population allein seit 2013 von 20'000 auf 8500 Exemplare ab. Als Hauptursache wird der Handel mit Elfenbein gesehen. «Wir erleben eine neue Eskalationsstufe der Wilderei», sagt Daniela Freyer von der Artenschutzorganisation Pro Wildlife. «Die tansanische Regierung hält die Daten zurück, um es sich nicht mit der internationalen Gebergemeinde zu verscherzen, und suggeriert gleichzeitig, alles für die Elefanten zu tun», sagt sie.

Bild: AP

Das afrikanische Land hat sich verpflichtet, seine einheimischen Elefanten zu schützen, und erhält dafür Entwicklungshilfe in Millionenhöhe –– auch aus Deutschland und der EU. Erst Anfang April hatte die zuständige Überwachungsgruppe der EU Entwarnung für Tansanias Elefanten gegeben.

Bild: AP

Weil sich die Bestände erholt hätten, so die Scientific Review Group, dürften auch in diesem Jahr wieder bis zu 200 Stosszähne als Jagdtrophäen in die EU importiert werden. Freyer: «Die EU hat grünes Licht gegeben, ohne die neuen Zahlen aus Tansania anzufordern.»

Der Kampf gegen die Wilderer in Tansania: Video: YouTube/CGTN Africa

(phb/lue)

