Premiere in Südafrika: Diese Videos zeigen, wie Orcas Weisse Haie jagen

Video: watson

Zum ersten Mal: Diese Videos zeigen, wie Orcas Weisse Haie jagen

In Studien wurde es bereits beschrieben. Nun haben es Videoaufnahmen bestätigt: Orcas machen Jagd auf Weisse Haie. Ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in einem Paper Videoaufnahmen analysiert, die die Schwertwale in Südafrika auf der Jagd zeigen:

Video: watson

Bekannter Orca unter den Jägern

Das wissenschaftliche Team, bestehend aus den Forscher:innen Alison V. Towner, Alison A. Kock, Christiaan Stopforth, David Hurwitz und Simon H. Elwen, hat in dem Paper die Jagd und deren Folgen für das marine Leben in der Region analysiert.

Das Team hat eine Gruppe von fünf Walen in den Gewässern vor der Hartenbos Beach, Südafrika, beobachtet. Unter ihnen befand sich der Orca «Starboard», ein Wal, der schon vorher gesichtet wurde, wie er Jagd auf Weisse Haie machte.

Um der Attacke zu entkommen, schwamm der etwa drei Meter lange Hai in Kreisen nahe bei einem Schwertwal, sodass dieser keinen Raum hatte, anzugreifen. Wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schreiben, sei diese Taktik beispielsweise bei Schildkröten beobachtet worden, die von Haien gejagt wurden.

Schwertwale: Intelligent, sozial und tödlich

Die Taktik nütze dem Hai jedoch nicht viel. Schliesslich wurde der Weisse Hai von einem Orca von der Seite angegriffen, an die Oberfläche gedrängt und getötet. «Dieses Verhalten wurde bisher noch nicht im Detail beobachtet, schon gar nicht erst aus der Luft», sagte die Forscherin Alison Towner an der Marine Dynamics Academy in Gansbaai, Südafrika.

Orcas sind bekannt dafür, dass sie in unterschiedlichen Jagdregionen unterschiedliche Beute jagen und dabei auf komplexe Strategien zurückgreifen. Ebenfalls sind Orcas – wie die meisten Wale – sehr soziale Tiere und jagen daher in Gruppen.

Dennoch sei die Jagd von Orcas auf Weisse Haie relativ neu. Bisher konnten nur zwei Schwertwale mit der Jagd auf Weisse Haie in Südafrika in Verbindung gebracht werden. Die Forscherinnen und Forscher gehen daher davon aus, dass sich das neue Jagdverhalten unter den Orcas ausbreitet.

Keine Weissen Haie mehr vor dem Strand

Die Forscherinnen und Forscher konnten zudem feststellen, dass die Weissen Haie auf die Jagd reagierten. Nur Minuten bevor die fünf Orcas die Jagd starteten, beobachtete das Team, wie Weisse Haie die Gewässer vor der Hartenbos Beach verliessen oder seichtere Regionen aufsuchten.

Am Tag nach der Jagd wurde in der gleichen Region nur noch ein einziger Weisser Hai gesichtet – im Vergleich zu etwa zehn Haien am Tag der Jagd. Insgesamt, so schreibt das Team, seien die Weissen Haie sieben Wochen lang der Hartenbos Beach ferngeblieben. (fwe)