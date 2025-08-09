Ob ihr eure Kollegen hier wiederfindet, wenn ihr sie mal verliert? Wir bezweifeln es stark! Bild: keystone

Live Love, Love Life, Street Parade! 🌟 In welchen 20 Ländern finden diese Events statt?

Liebe Quizzticle-Klasse,

Heute findet die 32. Street Parade in Zürich statt! Der grösste Techno-Event der Welt! Sonne, Party, Getränke, Techno-Musik und vor allem ein Menschenmeer in der Stadt Zürich.

Für die einen der beste Samstag im Sommer, für andere ein Grund, um Zürich fernzubleiben. Die, die die grossen Veranstaltungen mit Menschenmassen und basslastiger Musik lieber meiden, können dafür gemütlich und in Ruhe das heutige Quizzticle lösen.

Grossanlässe und Feste in der Grösse der Street Parade gibt es nämlich auf der ganzen Welt. Wie gut kennst du die anderen Events?

Und so geht's:

Zähle die 20 Länder auf, deren Flaggen wir suchen

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!