sonnig25°
DE | FR
burger
Quiz
Wissen

Quizzticle: Nenne das Land in dem der Event stattfindet

epa11544035 People watch a fireworks display as they attend the 31st Street Parade in Zurich, Switzerland, 10 August 2024. The annual dance music event Street Parade runs this year under the motto &#0 ...
Ob ihr eure Kollegen hier wiederfindet, wenn ihr sie mal verliert? Wir bezweifeln es stark!Bild: keystone
Quizzticle

Live Love, Love Life, Street Parade! 🌟 In welchen 20 Ländern finden diese Events statt?

09.08.2025, 11:5509.08.2025, 12:08
Team watson
Team watson
Mehr «Quiz»

Liebe Quizzticle-Klasse,

Heute findet die 32. Street Parade in Zürich statt! Der grösste Techno-Event der Welt! Sonne, Party, Getränke, Techno-Musik und vor allem ein Menschenmeer in der Stadt Zürich.

Für die einen der beste Samstag im Sommer, für andere ein Grund, um Zürich fernzubleiben. Die, die die grossen Veranstaltungen mit Menschenmassen und basslastiger Musik lieber meiden, können dafür gemütlich und in Ruhe das heutige Quizzticle lösen.

Grossanlässe und Feste in der Grösse der Street Parade gibt es nämlich auf der ganzen Welt. Wie gut kennst du die anderen Events?

Und so geht's:

  • Zähle die 20 Länder auf, deren Flaggen wir suchen
  • Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
18–20 Punkte: 6,0 – Ein richtiger Raver!
15–17 Punkte: 5,5
12–14 Punkte: 5,0
8–11 Punkte: 4,5
5-7 Punkte: 4,0
Unter 5 Punkten: Bleib lieber auf dem Sofa liegen!
Mehr Quizzticles:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Jugendwörter 2025
1 / 4
Die Jugendwörter 2025

Die nominierten Jugendwörter des Jahres 2025 sind da!
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Geografie-Fail der Europa-Ministerin
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
US-Regierung will Verwirrung um Zölle auf Goldbarren beenden
3
34 krass sexistische Werbungen, die tatsächlich mal gedruckt wurden
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Meistkommentiert
1
Französischer Stürmer für Servette +++ Ugrinic und Chaiwa verlassen YB
2
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
3
«Massive Zusatzkosten»: Pilatus liefert USA ab sofort keine Flugzeuge mehr
4
US-Zölle: Wie die Schweiz zurückschlagen könnte
5
Zum internationalen Tag der Katze gibt es ....🐈‍⬛
Meistgeteilt
1
Selenskyj erteilt Trumps Plänen eine Abfuhr ++ Gipfeltreffen am Freitag
2
Auch wegen F-35-Jets: Viola Amherd holte sich bei Anwälten für 2,5 Millionen Franken Hilfe
3
Demokraten in US-Bundesstaat Texas lassen Frist verstreichen
4
Machen wir eine Zeitreise, gehen wir zusammen an die Street Parade der 90er!
5
Nächster Schlag für die Schweiz: US-Zölle gelten jetzt auch für Goldbarren
Erwachsene atmen im Schnitt 68'000 Mikroplastikteile ein
Menschen atmen Berechnungen zufolge deutlich mehr Mikroplastik ein als bislang angenommen. Besonders in Innenräumen könnten laut einer Studie täglich im Schnitt rund 68'000 Plastikpartikel in die Atemwege eines Erwachsenen gelangen – bei Kindern sind es etwa 47'000.
Zur Story