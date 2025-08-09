Live Love, Love Life, Street Parade! 🌟 In welchen 20 Ländern finden diese Events statt?

Ob ihr eure Kollegen hier wiederfindet, wenn ihr sie mal verliert? Wir bezweifeln es stark!Bild: keystone
Quizzticle
09.08.2025, 11:5509.08.2025, 12:08
Liebe Quizzticle-Klasse,
Heute findet die 32. Street Parade in Zürich statt! Der grösste Techno-Event der Welt! Sonne, Party, Getränke, Techno-Musik und vor allem ein Menschenmeer in der Stadt Zürich.
Für die einen der beste Samstag im Sommer, für andere ein Grund, um Zürich fernzubleiben. Die, die die grossen Veranstaltungen mit Menschenmassen und basslastiger Musik lieber meiden, können dafür gemütlich und in Ruhe das heutige Quizzticle lösen.
Grossanlässe und Feste in der Grösse der Street Parade gibt es nämlich auf der ganzen Welt. Wie gut kennst du die anderen Events?
Und so geht's:
- Zähle die 20 Länder auf, deren Flaggen wir suchen
- Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
- Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
- Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
- Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
18–20 Punkte: 6,0 – Ein richtiger Raver!
15–17 Punkte: 5,5
12–14 Punkte: 5,0
8–11 Punkte: 4,5
5-7 Punkte: 4,0
Unter 5 Punkten: Bleib lieber auf dem Sofa liegen!
Die Jugendwörter 2025
1 / 4
Die Jugendwörter 2025
Die nominierten Jugendwörter des Jahres 2025 sind da!
Geografie-Fail der Europa-Ministerin
Das könnte dich auch noch interessieren:
Menschen atmen Berechnungen zufolge deutlich mehr Mikroplastik ein als bislang angenommen. Besonders in Innenräumen könnten laut einer Studie täglich im Schnitt rund 68'000 Plastikpartikel in die Atemwege eines Erwachsenen gelangen – bei Kindern sind es etwa 47'000.