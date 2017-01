Sturmflut richtet Schäden im Norden Deutschlands an

«Ich habe unendlich viel darüber nachgedacht» – Angela Merkel über ihre vierte Kandidatur

In Deutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) offiziell ihre Bereitschaft angekündigt, erneut für den CDU-Vorsitz und auch für die Kanzlerkandidatur 2017 anzutreten.

Die Menschen hätten in diesen Zeiten wenig Verständnis, «wenn ich jetzt nicht noch einmal meine ganze Erfahrung und das, was mir an Gaben und Talenten gegeben ist, in die Waagschale werfen würde, um meinen Dienst für Deutschland zu tun», sagte Merkel am Sonntagabend in Berlin. Die 62-Jährige kündigte an, für die …