Der Hai ist FAKE – dafür ereignet sich in Texas gerade dieses Natur-Spektakel

Wie das bei Naturkatastrophen so ist, geht es nicht lange, dann werden die Sozialen Netzwerke mit spektakulären Bildern geflutet. Auch bei Hurrikan «Harvey», der in der US-Grossstadt Houston in Texas grosse Schäden anrichtete. Doch nicht immer sind diese Bilder echt.

Auf Twitter machte zum Beispiel ein Bild die Runde, welche den Flughafen «George Bush» in Houston komplett unter Wasser zeigen sollte.

Doch das Bild ist nicht echt. Es stammt von der Website climacentral.org und ist eine Simulation, die den Flughafen «La Guardia» in New York zeigt. Es soll aufgezeigt werden, was der Klimawandel anrichten könnte.

Ebenfalls gefälscht ist folgendes Bild, das einen Hai auf der Autobahn zeigt.

Believe it or not, this is a shark on the freeway in Houston, Texas. #HurricaneHarvy pic.twitter.com/ANkEiEQ3Y6 — Jason Michael (@Jeggit) 28. August 2017

Es handelt sich um eine Photoshop-Fälschung. Ursprünglich wurde das Tier im Jahr 2005 aufgenommen, als es einen Kayaker verfolgte.

Feuerameisen in den Wassermassen

Das will aber nicht heissen, dass im Moment keine gefährlichen Tiere in den Fluten Houstons anzutreffen sind. Zurzeit treiben nämlich gerade unzählige Feuerameisen über das Wasser. Und das sieht ziemlich spektakulär aus.

Fire ants form a protective island as they float out the #Houston flood pic.twitter.com/UBORwAzA4R — Omar Villafranca (@OmarVillafranca) 27. August 2017

Die Insekten schliessen sich zu Tausenden zusammen und bilden ein Floss. In der Mitte befindet sich die Königin und die Larven. Die untersten Ameisen verknüpfen sich so eng miteinander, dass das Wasser nicht durch den Knäuel dringen kann. So kann der Stamm trotz einer Flut überleben.

Die Feuerameisen können in diesen Strukturen für mehrere Wochen durchhalten, doch sie suchen ständig nach trockenem Land, das sie kolonialisieren können.

Pro tip: Don't touch the floating fire ant colonies. They will ruin your day. #Harvey pic.twitter.com/uwJd0rA7qB — Mike Hixenbaugh (@Mike_Hixenbaugh) 27. August 2017

Personen, die sich mit einem Boot durch die Wassermassen von Houston bewegen müssen vorsichtig sein. Kommen sie mit den Ameisen in Kontakt, könnten diese an Bord klettern und beträchtliche Schäden anrichten. (cma)

