Britischer Motorradlenker rast im Aargau ausserorts mit 155 km/h

Ein 37-jähriger Motorradfahrer ist mit 155 km/h am Mittwochnachmittag in Rümikon AG über eine Ausserortsstrecke gerast. Das Motorrad des Briten wurde beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

Auch der ausländische Führerausweis wurde dem Briten aberkannt, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Auf der Ausserortsstrecke sind höchstens 80 km/h erlaubt.

Nach der Raserei war der Motorradfahrer von einer Patrouille der Kantonspolizei Zürich im zürcherischen Grenzgebiet angehalten worden.

An der gleichen Messstelle an der Hauptstrasse in Rümikon am Rhein war ein weiterer Motorradlenker mit 116 km/h unterwegs. Er wurde angehalten und angezeigt. Der Fahrer muss damit rechnen, dass ihm die Administrativbehörde den Führerausweis entzieht. (sda)

Charly Otherman, 5.5.2017

