Im Cockpit-Clinch: Die Swiss wird von deutschen Piloten überrannt

Hockey-Nationalmannschaft – so gut wie seit 2013 nie mehr

Ordnung auf dem Pausenplatz: Die Schweiz besiegt Russland zweimal hintereinander – und mahnt an die Silber-WM 2013. Und still und leise ist die internationale Karriere eines ganz grossen Schweizers zu Ende gegangen.

Für den ersten Sieg der Geschichte gegen die Russen brauchten wir noch den Porno-Trick. Am 4. Februar 1992 gewinnt die Schweiz in Fribourg das Vorbereitungsspiel fürs olympische Turnier gegen die Russen in Bestbesetzung 3:0. Eine Sensation.

Was noch niemand weiss: der damalige Verbandspräsident René Fasel hatte eine pfiffige Idee. Er sorgte dafür, dass im Hotel der Russen in der Nacht vor dem Spieltag für alle Zimmer die Bezahl-Pornokanäle freigeschaltet werden und übernächtigt zum Spiel …