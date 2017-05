Die Geschichte des Schweizer Atomausstiegs – in 15 Bildern

Der Bau neuer Atomkraftwerke wird in der Schweiz verboten. Das hat das Schweizer Stimmvolk mit der Annahme des revidierten Energiegesetzes beschlossen. Allerdings dürfen die bestehenden AKW noch so lange am Netz bleiben, wie die Atomaufsichtsbehörde sie als sicher erachtet. Ein Abschaltdatum steht erst beim Werk Mühleberg fest: Die Betreiberin BKW hat angekündigt, 2019 aus unternehmerischen Gründen den Stecker zu ziehen.



(jbu)

