Mann springt von 10-Meter-Kran in den Zürichsee und stirbt

Zwei Unbekannte sind am Sonntag im Zürcher Kreis 2 auf einen rund 10 Meter hohen Kran geklettert und von da in den Zürichsee gesprungen. Nach dem Sprung tauchte einer der beiden nicht mehr auf. Er konnte erst von Polizeitauchern geborgen werden. Der Mann verstarb später im Spital, wie die Polizei mitteilt.

Der Kibag-Kran, wo sich der Unfall ereignete, liegt beim Gemeinschaftszentrum Wollishofen unmittelbar neben der Roten Fabrik und gilt seit Jahren als beliebter aber illegaler Sprungturm. Offenbar fand an der Stelle gestern auch eine Party statt.

Der Unfall ereignete sich um ca. 19.30 Uhr. Der verunglückte Mann wurde erst 30 Minuten nach seinem Sprung rund neun Meter vom Ufer entfernt auf dem Seegrund in rund 3,5 Metern Tiefe gefunden. Nach seiner Bergung wurde er reanimiert. In kritischem Zustand wurde er in der Folge ins Spital überführt, wo er kurz vor 22.30 Uhr verstarb.

Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum geschilderten Ereignis machen können, können sich telefonisch bei der Polizei melden. Gesucht wird insbesondere auch nach dem zweiten Mann, der vom Kran gesprungen war: Er hatte die Anlage verlassen, bevor die Polizei kam.

(meg)

