Hacker-Angriff auf HBO: Cyber-Gangster stehlen neue Folge von «Game of Thrones»

Der Pay-TV-Sender HBO ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden, wie US-Medien berichteten. Die Cyberkriminellen sollen unter anderem ein Skript für eine neue, noch unveröffentlichte Folge der Hitserie «Game of Thrones» gestohlen haben.

Es seien kürzlich durch Datenraub Informationen entwendet worden, zitierte die US-Zeitschrift Entertainment Weekly aus einer Mitteilung von HBO. Der Cyber-Vorfall werde untersucht, Sicherheitsexperten seien eingeschaltet worden.

Der Sender machte allerdings keine Angaben zu den betroffenen Inhalten. Laut «Entertainment Weekly» soll unter anderem die beliebte Fantasy-Serie «Game of Thrones» betroffen sein.

Laut mehreren US-Medien haben Hacker neue Folgen der Serie «Ballers» und «Room 104» sowie das Skript der noch unveröffentlichten vierten Folge der siebten Staffel von «Game of Thrones» in die Hände bekommen.

«Grösstes Leck im Cyberspace»

Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP sowie zahlreiche weitere Medienschaffende erhielten am Sonntag eine von einer nicht identifizierten Adresse verschickte E-Mail. Darin wird vom grössten Leck der Cyberspace-Ära gesprochen. Zudem wurde in dem anonymen Schreiben gedroht, die erbeuteten Daten wie TV-Folgen online zu stellen.

Das mehrfach ausgezeichnete TV-Drama «Game of Thrones» war Mitte Juli in den USA in die siebte Staffel gestartet. Bisher wurden drei Folgen veröffentlicht. Die achte und letzte Staffel soll 2018 erscheinen. (sda/dpa/afp)

