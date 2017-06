bild: screenshot: «Hamster»

Wir haben einen neuen Bundesrat! Und er ist fresh!

Jetzt ist es also so weit. Jetzt hat auch die Schweiz einen freshen Politiker! Wenigstens in der Webserie «Hamster» – jeden Juni-Mittwoch neu.

Wer und was ist «Hamster»? «Hamster» ist eine vierteilige Webserie. Neue Folgen erscheinen ab dem 7. Juni 2017 jeden Mittwoch auf watson.ch. Die Serie wurde von Swisscom produziert. Regie führt David Constantin und den ersten freshsten Bundesrat der Schweizer Geschichte spielt Silvio Lang.

Kommt dir der Humor bekannt vor? Dann liegt das vielleicht daran, dass das Team hinter «Hamster» bereits für «Rocco» und noch etwas früher für «Tschutter» verantwortlich war. Und mit dem Regisseur, David Constantin, haben wir kürzlich gesprochen:

10 Dinge, die du über den neuen Bundesrat wissen musst

