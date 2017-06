Schweizer Teams räumen an der Drohnen Champions League ab

Tausende Zuschauer versammelten sich am Pfingstwochenende auf dem Champs Elysées in Paris. Der Grund war ein junger Sportanlass der Neuzeit: Drone Champions League – acht internationale Teams mit 40 Piloten eröffneten die zweite Saison der Drohnen-Rennserie. Und auch ein Schweizer Vierer-Team war dabei.

Elia Diehl / az

Drohnen sind in Mode: Seit 2015 schnellen die Verkäufe in der Schweiz regelrecht in die Höhe. Aber es ist bereits weit mehr als nur eine lustige Freizeitbeschäftigung. Inzwischen gibt es Wettkämpfe – ja gar Europa- und Weltmeisterschaften.

«Drone Racing» nennt sich die Sportart, die sich langsam aber sicher auch in der Schweiz zur Trendsportart mausert.

Die Piloten jagen ihre Drohnen über einen Parcours, an den ferngesteuerten Flugobjekten ist eine Action-Kamera montiert, die die Bilder direkt auf ihre Brillen überträgt. First Person View Racing, kurz FPV Racing, also Rennen aus der Ego-Perspektive, nennt man das.

Wie ein wildgewordenes Insekt sausen die Drohnen mit bis zu 120 Stundenkilometer durch die Luft, machen Loopings und spektakuläre Manöver.

Jetzt auf

Schweizer Drohnen-Piloten sind top

Am Pfingstwochenende war der Champs Elysées in Paris in der Hand der Drohen – respektive die Luft über (und unter) der Avenue.

Die 2016 gegründete «Drone Champions League» startete in ihre zweite Saison – unter den acht Teams mit 40 Piloten war auch eine Schweizer Vertretung: das «FPVracing.ch-Team» aus Spreitenbach.

Das Schweizer Drohnen-Team fotomontage

Zwei der vier Piloten im Sponsor-Team stammen aus der Nordwestschweiz: Der 32-jährige Basler Kay Stutz und der 27-jährige Oftringer Raphael Gion Strähl.

Stutz arbeitet als Digital-Forensiker (Cybercop) und ist in der Drohnen-Szene unter dem Pseudonym «Arkon» bekannt. Strähl alias «Raphino-FPV» indes hat Medizin an der Uni Bern studiert und bildet sich derzeit zum Physiotherapeuten aus.

Impressionen von der Drohnen-Champions League Video: YouTube/ODN

Beide Drohnen-Piloten gehören zu den Besten – so haben sie beide im Oktober 2016 an der «Drone Racing»-Weltmeisterschaft in Haiwaii teilgenommen (Sieger-Preisgeld 100'000 US-Dollar).

Der Aargauer Raphino-FPV ist nicht nur «Swiss Race Champion 2016» (nationales Qualifikationsturnier), sondern holte sich letztes Jahr auf Ibiza auch den Europameistertitel im Freestyle-Fliegen.

Schweiz, die Drohnenrennen-Nation?

Nun haben sie im Vierer-Team vor über 100'000 Zuschauern eine weitere Spitzenplatzierung erreicht: Beim ersten Rennen der diesjährigen Drone Champions League (DCL) in Paris belegten sie den zweiten Rang hinter dem deutschen Team «Flyduino Kiss Racing».

zvg

Ein guter Start in die zweite Saison der DCL, die 2017 bereits sechs statt nur drei Rennen umfasst.

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo