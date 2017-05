Für alle, die heute schon draussen waren (oder es noch vor haben): 10 eiskalte Kältefakten

Warum bringt uns die Bise zum Bibbern? Soll man mit Alkohol gegen die Kälte antrinken? Frieren Frauen schneller als Männer? Die Antworten findest du hier.

Die Schweiz bibbert. Vermummte Gestalten ducken sich vor der unbarmherzigen arktischen Polarluft. In Welschenrohr SO zeigt das Quecksilber klirrende -18,4 Grad und in La Brévine fröstelt man bei äusserst ungemütlichen -29,9 Grad. Doch trotz der aktuellen Minusgrade – es wird wohl keinen neuen Kälterekord in der Schweiz geben. Damit sind wir bei Fakt 1:

Seit dem 12. Januar 1987 wurde es in der Schweiz – zumindest was gemessene Temperaturen anbelangt – nie mehr kälter: …