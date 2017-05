4. Du steckst gerade in der Klemme. Vielleicht ist es eine Existenz-Krise, eine Depression, oder eine heftige Portion Weltschmerz. Wen bittest du um Rat?

– der Weltverbesserer. Ich habe so viele Gedanken, so viel Schmerz und Leid in mir, davor will ich nicht die Augen oder das Herz verschliessen. Ich will es verstehen, ausdiskutieren und verbreiten. So wie er es tat.