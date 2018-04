«Avengers: Infinity War» schwingt weit obenaus



Anthony und Joe Russos Science-Fiction-Film «Avengers: Infinity War» hat am Wochenende die Schweizer Kinos fast ganz allein gefüllt. Er verbuchte mehr als 100'000 Eintritte, fast 70'000 in der Deutsch-, 29'000 in der Westschweiz und 3200 im Tessin.

Der dritte Teil der «Avengers»-Reihe hat weltweit das erfolgreichste Debüt-Wochenende aller Zeiten hingelegt. Am ersten Wochenende nach seinem Kinostart spielte der Action-Film der Marvel-Studios weltweit 630 Millionen Dollar ein - so viel wie kein Film vor ihm.

Nach Angaben von Branchenmedien kostete der Film 300 Millionen Dollar. Der letzte Film der «Avengers»-Reihe ist für das kommende Jahr geplant. (sda)

