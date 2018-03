Gipfeltreffen zwischen Süd- und Nordkorea am 27. April



Vertreter beider Koreas haben Gespräche zur Vorbereitung eines Gipfeltreffens aufgenommen. Nun ist bekannt: Die Gespräche zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae In und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un sollen am 27. April stattfinden.

Regierungsvertreter in Seoul gaben das Datum am Donnerstag nach Gesprächen hochrangiger Delegationen beider Länder zur Vorbereitung des Treffens im Grenzort Panmunjom bekannt. Das Gipfeltreffen soll ebenfalls in der demilitarisierten Zone stattfinden.

Vertreter Süd- und Nordkoreas waren in Panmunjom zusammengekommen, um das geplante Gipfeltreffen vorzubereiten und das genaue Datum festzulegen. Der südkoreanische Delegationsleiter, Wiedervereinigungsminister Cho Myoung Gyon, hatte «gute Gespräche» mit dem Norden über ein «erfolgreiches» Gipfeltreffen angekündigt.

Auch der Leiter der nordkoreanischen Delegation, Ri Son Gwon, sagte zu Beginn des Treffens im sogenannten Vereinigungspavillon, bei den Gesprächen solle das Gipfeltreffen vorbereitet werden. Bislang hatten offizielle Vertreter Nordkoreas oder die Staatsmedien des abgeschotteten Landes die Pläne noch nicht öffentlich bestätigt.

In den vergangenen 80 Tagen habe es bereits mehrere bislang einmalige Ereignisse in den Beziehungen beider Länder gegeben, fügte der Leiter des nordkoreanischen Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Landes hinzu.

Ziel: Stopp des Atomwaffenprogramms

Moon will dann die Verbesserung der bilateralen Beziehungen und Schritte zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms zur Sprache bringen. Die Entnuklearisierung sei das wichtigste Thema, das auch bei den Vorgesprächen im Vordergrund stehe, sagte Südkoreas Vereinigungsminister Cho vor Journalisten.

Kim Jong Un hatte nach Berichten chinesischer Medien bei einem überraschenden Besuch in Peking Anfang dieser Woche seinen Willen zur atomaren Abrüstung bekräftigt. Nach Angaben Südkoreas will sich Nordkoreas Machthaber spätestens bis Ende Mai auch mit US-Präsident Donald Trump treffen.

Beide koreanischen Staaten hatten sich seit Anfang des Jahres nach einer Phase starker Spannungen wegen nordkoreanischer Raketen- und Bombentests wieder angenähert. Nordkorea schickte zweimal hohe Delegation zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar. Danach vereinbarten beide Seiten ein Gipfeltreffen. (sda/dpa/afp)