So sah es im watson-Büro einst (ungefähr 2017) aus – heute haben wir besser aufgeräumt und auch keinen Teppich mehr. Bild: watson

10 Jahre watson

503 Picdumps, 261'000 Storys und 6 Millionen Kommentare – die Zahlen zum watson-Jubiläum

Kaum zu glauben: Dein Lieblings-Newsportal feiert heute Geburtstag – watson wird sage und schreibe 10 Jahre alt. Seit 2014 ist auf der Welt viel passiert und auch bei uns ging's drunter und drüber, wie die spannendsten Zahlen und Fakten eindrücklich zeigen.

Was hatten wir in den letzten 10 Jahren für Spass. Was haben wir in den letzten 10 Jahren hart gearbeitet: Aus der «teuersten Schülerzeitung» des Landes ist eines der grössten Schweizer Newsportale geworden. Das veranschaulicht auch unser Blick in unser Statistiktool.

Unzählige Storys haben wir produziert und noch mehr Kommentare freigeschaltet – unfassbar, was sich da seit dem denkwürdigen 22. Januar 2014 so alles angesammelt hat. Darum hier die wichtigsten Zahlen und Fakten zum grossen watson-Jubiläum.

Storys

Erstellte Artikel seit 2014:

261'543

Erstellte Picdumps seit 2014:

503

Erstellte Artikel mit dem Tag «Katze» seit 2014:

2907

Erstellte Artikel mit dem Tag «Quiz» seit 2014:

2094

Story mit den meisten Klicks seit 2014 (ohne Liveticker):

717'257

Videos

Produzierte «Chefsache»-Videos:

34

Produzierte «Wein doch»-Videos:

118

Produzierte «World of watson»-Videos:

303

Kommentare

Geschriebene Kommentare seit 2014:

6'225'328

Freigeschaltete Kommentare seit 2014:

5'468'050

Gelöschte Kommentare seit 2014:

757'278

Mitarbeiter

Anzahl Angestellte im Jahr 2014:

65

Anzahl Angestellte im Jahr 2024:

120 (mit watson Romandie)

Anzahl Mitarbeiter, die seit der Gründung bei watson sind:

13

Ach ja, und so haben wir früher ausgesehen:

Die Menschen 2014: Immer noch dabei: Anna Rothenfluh, Peter Blunschi, Simone Meier, Philipp Löpfe, Patrick Toggweiler, Ralf Meile, Reto Fehr, Philipp Reich, Oli Wietlisbach, Dani Schurter, Oliver Baroni, Madeleine Sigrist, Maurice Thiriet. bild: watson

Die watson-Front vom 25. Januar 2014: