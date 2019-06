11 Retro-Bilder von beängstigend lockeren Erziehungsmethoden

Darum streiken diese 4 Frauen am 14. Juni

In rund zwei Wochen wollen Frauen in der ganzen Schweiz die Arbeit niederlegen und auf der Strasse fĂŒr Gleichberechtigung demonstrieren. Wir haben bei vier von ihnen nachgefragt, warum sie am Frauenstreik teilnehmen.

Frau BĂŒhler, warum streiken Sie am 14. Juni?Mir ist die SolidaritĂ€t zwischen allen Frauen wichtig. Nur weil man selbst vielleicht in einer besseren Position ist, ist das noch lange kein Grund, nicht zu streiken. Der Druck auf die Gesellschaft muss von allen Frauen kommen.

Was sind ihre konkreten Forderungen?Die Betriebsarbeit, die Frauen auf einem Bauernhof leisten, muss entschÀdigt werden. Dann fordere ich, dass BÀuerinnen sozial besser abgesichert werden und endlich eine