Brand auf Schwedenfähre gelöscht - rund 280 Passagiere an Bord

In der Ostsee ist auf einer Passagierfähre während einer Fahrt ein Feuer im Maschinenraum ausgebrochen. Laut Feuerwehr waren zum Ausbruch des Feuers am Dienstag rund 280 Passagiere und 51 Besatzungsmitglieder an Bord. Das Feuer wurde gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Der Brand auf der sogenannten Schwedenfähre der Reederei TT-Line konnte den Angaben zufolge von Besatzungsmitgliedern gelöscht werden. Zum Zwischenfall auf dem Schiff «Peter Pan» kam es etwa fünf bis sechs Seemeilen von Travemünde entfernt.

Die Fähre sei nur noch eingeschränkt manövrierfähig, sagte ein Sprecher der Polizei in Lübeck der Nachrichtenagentur DPA am späten Dienstagabend. Ein Schlepper sollte die Fähre deshalb mitsamt Passagieren nach Travemünde bringen.

Nach der Rückkehr sollte die Feuerwehr das Schiff inspizieren. Nach Angaben der Reederei ist das Schiff mit 220 Kabinen für etwa 700 Passagiere ausgelegt. (sda/dpa)