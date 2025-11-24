Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Meine Ex erlaubt unserem Kind alles und hält sich an nichts!»

Mehr «Leben»

Frage von :

Ich bin Vater einer achtjährigen Tochter, wir leben im Wechselmodell – eine Woche bei mir, eine Woche bei ihrer Mutter. Eigentlich sollte das gut funktionieren, wir haben das damals gemeinsam so entschieden. Gleiche Verantwortung, gleiche Regeln. Nur, dass es eben keine gemeinsamen Regeln mehr gibt.

Bei mir hat sie eine feste Schlafenszeit, darf nur am Wochenende YouTube schauen und kriegt Taschengeld, wenn sie hilft oder etwas Besonderes macht. Bei ihrer Mutter? Keine Ahnung. Da darf sie scheinbar alles. Sie bleibt bis halb zehn wach, isst Chips im Bett, bekommt dauernd neue Spielsachen, und wenn ich dann sage: «Jetzt ist aber genug Tablet», heisst es sofort: «Bei Mama darf ich das aber!»

Ich hab’s versucht, ruhig anzusprechen, aber jedes Mal endet es im Streit. Wir haben uns zwar auf alle diese Regeln geeinigt, aber sie hat für sich selbst entschieden, diese dann irgendwann einfach nicht mehr einzuhalten und mir aber natürlich auch nichts mitzuteilen. Sie sagt, ich sei zu streng, ich würde das Kind kontrollieren. Ich nenne es Verantwortung. Aber wie soll das funktionieren, wenn einer Grenzen setzt und der andere sie ständig auflöst? Ich will kein Polizist sein, ich will Vater sein.

Wie macht man das, wenn die Ex alles anders macht und das Kind am Ende zwischen zwei Welten lebt?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage: Abschicken

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!