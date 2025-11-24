trüb und nass
Rat der Weisen

«Meine Ex erlaubt unserem Kind alles und hält sich an nichts!»

24.11.2025, 10:01

Frage von:

Ich bin Vater einer achtjährigen Tochter, wir leben im Wechselmodell – eine Woche bei mir, eine Woche bei ihrer Mutter. Eigentlich sollte das gut funktionieren, wir haben das damals gemeinsam so entschieden. Gleiche Verantwortung, gleiche Regeln. Nur, dass es eben keine gemeinsamen Regeln mehr gibt.

Bei mir hat sie eine feste Schlafenszeit, darf nur am Wochenende YouTube schauen und kriegt Taschengeld, wenn sie hilft oder etwas Besonderes macht. Bei ihrer Mutter? Keine Ahnung. Da darf sie scheinbar alles. Sie bleibt bis halb zehn wach, isst Chips im Bett, bekommt dauernd neue Spielsachen, und wenn ich dann sage: «Jetzt ist aber genug Tablet», heisst es sofort: «Bei Mama darf ich das aber!»

Ich hab’s versucht, ruhig anzusprechen, aber jedes Mal endet es im Streit. Wir haben uns zwar auf alle diese Regeln geeinigt, aber sie hat für sich selbst entschieden, diese dann irgendwann einfach nicht mehr einzuhalten und mir aber natürlich auch nichts mitzuteilen. Sie sagt, ich sei zu streng, ich würde das Kind kontrollieren. Ich nenne es Verantwortung. Aber wie soll das funktionieren, wenn einer Grenzen setzt und der andere sie ständig auflöst? Ich will kein Polizist sein, ich will Vater sein.

Wie macht man das, wenn die Ex alles anders macht und das Kind am Ende zwischen zwei Welten lebt?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten?

54 Kommentare
avatar
goschi
24.11.2025 10:11
Da ich diese Probleme leider fast 1:1 kenne, kann ich nur raten, das nicht zu eskalieren.
Du gewinnst nichts und am Ende störst du nur sein Verhältnis zu deiner Tochter.

Kinder verstehen sehr gut, dass verschiedene Orte verschiedene Regeln haben, entsprechend ignoriere sehr bewusst und aktiv alle Hinweise auf "aber bei Mami darf ich..."
Ich habe da schlicht immer geantwortet "das spielt keine Rolle, bei mir sind sie Regeln so..."

Nicht vergessen, Kinder, auch die liebsten, wissen diese Situation auch auszunutzen und werden es zu ihren gunsten anbringen, auch das entschärfst durch "ignoriere
avatar
Pruneau
24.11.2025 10:14
Ganz einfach: bei Mama ist es so wie sie es macht, bei Papa ist es so wie Du bestimmst.
Punkt.
