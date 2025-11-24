trüb und nass
DE | FR
burger
Schweiz
Medien

SRG streicht 900 Stellen: Weitere Entlassungen bei SRF

Sparhammer bei der SRG: 900 Vollzeitstellen werden gestrichen

24.11.2025, 11:2224.11.2025, 11:55

Die SRG muss bis 2029 rund 270 Millionen Franken einsparen. Dafür muss sie auch beim Personal kürzen: Wie die SRG in einer Medienmitteilung schreibt, sollen bis 2029 900 Vollzeitstellen abgebaut werden.

Susanne Wille, general Director SSR, during the public meeting The Hidden Cost of Cutting the TV License Fee: Pros and Cons of the 200 Francs Are Enough! Initiative in Lugano, Switzerland, Saturday, ...
SRG-Generaldirektorin Susanne Wille.Bild: keystone

«Wir bedauern diesen Stellenabbau», sagt SRG-Generaldirektorin Susanne Wille. «Die politischen Entscheidungen sowie das Umfeld, in dem wir uns als Medienunternehmen bewegen, lassen uns keine andere Wahl.» Man wolle nun versuchen, den Stellenabbau so verantwortungsvoll und sozialverträglich wie möglich zu gestalten.

Ein Drittel der Stellenkürzung soll laut SRG im Rahmen des laufenden Kostensparprogramms umgesetzt. Hier ist der Stellenabbau bereits im Gange. Bei den weiteren 600 Stellen, die gestrichen werden sollen, sind laut SRG Entlassungen unumgänglich.

Geschäftsleitung wird verkleinert

Die SRG verkleinert aufgrund der Sparmassnahmen zudem ihre Geschäftsleitung. Sie zählt ab April 2026 nebst der Generaldirektorin Susanne Wille sieben statt acht Mitglieder.

Die heutigen Direktorinnen und Direktoren von SRF, RTS, RSI und RTR werden bestätigt, wie das Medienhaus am Montag mitteilte.

Im Rahmen der Verkleinerung strukturiert die SRG einzelne Bereiche der Geschäftsleitung um. Die neue Direktion «Angebot» vereine die bisherigen Bereiche Angebot und Distribution. Die Direktion «Operationen» umfasst neu Technologie und Produktion.

Die vakanten Posten der neuen Direktionen werden nebst der Stelle der SRF-Direktion neu ausgeschrieben. Letztere ist noch unbesetzt, weil Nathalie Wappler ihren Rücktritt per Ende April bekannt gegeben hat.

Unverändert bleibe die erweiterte Geschäftsleitung mit ihren drei zusätzlichen Mitgliedern, hiess es weiter.

(dab/sda/cma)

Mehr folgt in Kürze ...

Mehr zur SRG:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
110 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Kopold
24.11.2025 11:38registriert Juli 2014
😢 schlimm für das gesamte Land.
Egal wie häufig du persönlich den Donnschtig Jass schaust, die SRG als Ganzes ist ein ultra wertvoller Teil unserer Gesellschaft.
Mir graut vor der Halbierungsinitiative.
18266
Melden
Zum Kommentar
avatar
Butzdi
24.11.2025 11:51registriert April 2016
Schade. Unabhängige Medien sind ein extrem wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Demokratie. Diese abzubauen und auf gesteuerte Kanäle unzuleiten ein wichtiger Bestandteil jeder anti-demokratischen Bewegung. Und das wegen relativ wenig Geld das anderswo versickern soll.
10229
Melden
Zum Kommentar
avatar
sivetech
24.11.2025 11:53registriert April 2020
Die "bürgerlichen" sägen immer weiter an der vierten Säule unserer Demokratie.
Wohin das führt sieht man z.B. gerade in den USA.
10132
Melden
Zum Kommentar
110
Verbotene Pornografie auf dem Handy – lebenslanges Tätigkeitsverbot für Walliser bestätigt
Das Bundesgericht hat für einen Mann ein lebenslängliches Verbot für Tätigkeiten mit Kontakt zu Minderjährigen bestätigt. Dieser kritisierte, dass das Verbot zeitlich unbeschränkt ist. Die Polizei hatte kinderpornografische Darstellungen auf seinen Geräten gefunden.
Zur Story