Sparhammer bei der SRG: 900 Vollzeitstellen werden gestrichen

Die SRG muss bis 2029 rund 270 Millionen Franken einsparen. Dafür muss sie auch beim Personal kürzen: Wie die SRG in einer Medienmitteilung schreibt, sollen bis 2029 900 Vollzeitstellen abgebaut werden.

SRG-Generaldirektorin Susanne Wille. Bild: keystone

«Wir bedauern diesen Stellenabbau», sagt SRG-Generaldirektorin Susanne Wille. «Die politischen Entscheidungen sowie das Umfeld, in dem wir uns als Medienunternehmen bewegen, lassen uns keine andere Wahl.» Man wolle nun versuchen, den Stellenabbau so verantwortungsvoll und sozialverträglich wie möglich zu gestalten.

Ein Drittel der Stellenkürzung soll laut SRG im Rahmen des laufenden Kostensparprogramms umgesetzt. Hier ist der Stellenabbau bereits im Gange. Bei den weiteren 600 Stellen, die gestrichen werden sollen, sind laut SRG Entlassungen unumgänglich.

Geschäftsleitung wird verkleinert

Die SRG verkleinert aufgrund der Sparmassnahmen zudem ihre Geschäftsleitung. Sie zählt ab April 2026 nebst der Generaldirektorin Susanne Wille sieben statt acht Mitglieder.

Die heutigen Direktorinnen und Direktoren von SRF, RTS, RSI und RTR werden bestätigt, wie das Medienhaus am Montag mitteilte.

Im Rahmen der Verkleinerung strukturiert die SRG einzelne Bereiche der Geschäftsleitung um. Die neue Direktion «Angebot» vereine die bisherigen Bereiche Angebot und Distribution. Die Direktion «Operationen» umfasst neu Technologie und Produktion.

Die vakanten Posten der neuen Direktionen werden nebst der Stelle der SRF-Direktion neu ausgeschrieben. Letztere ist noch unbesetzt, weil Nathalie Wappler ihren Rücktritt per Ende April bekannt gegeben hat.

Unverändert bleibe die erweiterte Geschäftsleitung mit ihren drei zusätzlichen Mitgliedern, hiess es weiter.

(dab/sda/cma)

