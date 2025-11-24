trüb und nass
Die Tasse Kaffee wird in der Schweiz erneut teurer

Der Kafi wird in der Schweiz schon wieder teurer

24.11.2025, 09:4224.11.2025, 10:22

Für einen Café crème in einem Schweizer Lokal haben Gäste in diesem Jahr im Schnitt 7 Rappen mehr bezahlt als noch in 2024. Damit ist der Kaffeepreis zum sechsten Mal in Folge gestiegen.

Diese Kaffeetasse, aufgenommen am 18. Februar 1997, wird massiv teurer. Zwischen 3,50 und 4 Franken mehr muessen die Einkaeufer ab dem Fruehjahr 1997 pro Kilogramm bezahlen. Ob auch die Tasse Kaffee i ...
Der Kaffee-Preis steigt und steigt.Bild: KEYSTONE

In einem Café, einer Bäckerei oder einem Restaurant in der Deutschschweiz kostet der Cafè Crème 2025 im Durchschnitt 4.65 Franken. Das sind 7 Rappen mehr im Vergleich zum Vorjahr, wie der Verband CafetierSuisse am Montag mitteilte. Erstmals wurde auch der Cappuccino unter die Lupe genommen, den die Gäste im Schnitt 5.37 Franken kostet.

Damit setzt sich der Aufwärtstrend fort, der die Branche seit längerem begleitet. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Cafè Crème insgesamt um 45 Rappen verteuert.

Grosse Umfrage zeigt: In dieser Altersgruppe geht die Kaufkraft am stärksten zurück

Hauptgründe seien die höheren Kosten für Personal, Energie und Betrieb, schrieb der Verband. Die wirtschaftliche Lage sei für viele gastronomische Betriebe anspruchsvoll, die Nachfrage bleibe oftmals hinter den Erwartungen zurück. «Es ist davon auszugehen, dass im kommenden Jahr weitere Anpassungen nötig werden», wird Hans-Peter Oettli, Präsident von CafetierSuisse in der Mitteilung zitiert. (dab/sda/awp)

Die beliebtesten Kommentare
avatar
Overton Window
24.11.2025 09:49registriert August 2022
Der Kunde zahlt ein Vermögen, das Personal ist unterbezahlt, der Wirt verdient sich auch keine goldige Nase...

wo wandert also das ganze Geld hin?

Dort, wo es in der Schweiz immer hinwandert: zum Vermieter des Lokals.
