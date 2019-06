Blues-Legende Dr. John 77-jährig gestorben



Der amerikanische Rock- und Blues-Musiker Dr. John («Babylon», «Duke Elegant») ist tot: Der New-Orleans-Musiker starb am Donnerstag 77-jährig an einem Herzinfarkt, wie seine Familie auf seinem Twitter-Account mitteilte.

Der Künstler mit bürgerlichem Namen Malcolm John Rebennack Jr. war Mitglied der Rock 'n' Roll-Hall of Fame, sechsfacher Grammy-Gewinner und Komponist. Er habe eine einzigartige Musik kreiert, die seine Heimatstadt New Orleans in ihrem Kern trage, so wie er sie immer in seinem Herzen getragen habe, schreibt die Familie.

Der Musiker trat auch mehrere Male an Schweizer Festivals auf, darunter am Montreux Jazz Festival, an der Baloise Session in Basel und am Luzerner Blue Balls Festival. (sda/apa)