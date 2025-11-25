bedeckt
DE | FR
burger
Videos
Schweiz

Das denken Expats über die Schweiz

Video: watson

Das denken Expats über ihre neue Schweizer Heimat

Wir waren an der «Expat Expo», um herauszufinden, wie es für Zugezogene ist, in der Schweiz zu leben. Zwischen Bünzlitum und Pünktlichkeit.
25.11.2025, 15:1825.11.2025, 15:18
Michelle Claus
Michelle Claus
Michael Shepherd
Michael Shepherd

Im Kongresshaus Zürich fand am 22. November die «Expat Expo» statt – ein Treffpunkt für englischsprachige Expats in der Schweiz, um Infos rund um Schweizer Eigenheiten zu erhalten und den Anschluss hier zu erleichtern.

Wir haben sie dort gefragt, was sie eigentlich alles an der Schweiz schätzen und mit welchen Kulturschocks sie konfrontiert wurden:

Video: watson
Dieses Land ist SOWAS VON merkwürdig! Was Ausländern in der Schweiz am Leben unter Eidgenossen auffällt

Die Messe, die 2006 ins Leben gerufen wurde, ist eine Anlaufstelle für Expats, die schon länger in der Schweiz leben oder gerade erst angekommen sind. Ergänzend zu den Ständen rund um typisch Schweizerische Themen wie das Steuer- und Versicherungssystem fokussieren sich manche Aussteller:innen auf Themen, die Neuankömmlingen den Einstieg in den Alltag erleichtern sollen. Dazu gehörten unter anderem Hilfestellungen bei der Wohnungssuche, Beratungen zur beruflichen Orientierung, Sprachlernangebote sowie Tipps für Aktivitäten in der Freizeit.

Ziel der Veranstaltung ist es, Neuankömmlingen die Ankunft zu vereinfachen und sie darin zu unterstützen, in ihrer neuen Heimat schnell Anschluss zu finden.

Bist du ein:e Zugezogene:r? Wie waren deine Erfahrungen? Schreib es uns in die Kommentare.
«Finken! Überall FINKEN!!» – Was Ausländern am Leben in der Schweiz auffällt – Teil II

Mehr Auslands-Videos für dich:

«Reverse Culture Shock» – So fühlt sich Auslandskanadierin Emily in Kanada

Video: watson/Emily Engkent

Unsere Romands sollen Schweizerdeutsch sprechen – na dann, bonne chance!

Video: watson/lucas zollinger

Wie viel weiss Rauszeit-Reto über Schweizer Gemeinden?

Video: watson/reto fehr/david indumi

Sprachen müssen gelernt sein: Unsere Redaktionen im Englischtest

Video: watson/Emily Engkent, Lucas Zollinger, Saïnath Bovay
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die wundersame Welt der amerikanischen Supermärkte
1 / 28
Die wundersame Welt der amerikanischen Supermärkte
Vielleicht ist er auch von einer anderen Welt.
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Basel hat die tiefste Geburtenrate der Schweiz – Eltern sagen, wieso
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Nach Erfolgswahlen der Demokraten: So trollt Gavin Newsom die Republikaner
Am Dienstag fuhren die Demokraten in den USA bei verschiedenen Wahlen im ganzen Land grosse Siege ein. Für die aktuell regierenden Republikaner unter Präsident Donald Trump eine Schlappe.
Zur Story