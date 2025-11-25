Das denken Expats über ihre neue Schweizer Heimat
Im Kongresshaus Zürich fand am 22. November die «Expat Expo» statt – ein Treffpunkt für englischsprachige Expats in der Schweiz, um Infos rund um Schweizer Eigenheiten zu erhalten und den Anschluss hier zu erleichtern.
Wir haben sie dort gefragt, was sie eigentlich alles an der Schweiz schätzen und mit welchen Kulturschocks sie konfrontiert wurden:
Die Messe, die 2006 ins Leben gerufen wurde, ist eine Anlaufstelle für Expats, die schon länger in der Schweiz leben oder gerade erst angekommen sind. Ergänzend zu den Ständen rund um typisch Schweizerische Themen wie das Steuer- und Versicherungssystem fokussieren sich manche Aussteller:innen auf Themen, die Neuankömmlingen den Einstieg in den Alltag erleichtern sollen. Dazu gehörten unter anderem Hilfestellungen bei der Wohnungssuche, Beratungen zur beruflichen Orientierung, Sprachlernangebote sowie Tipps für Aktivitäten in der Freizeit.
Ziel der Veranstaltung ist es, Neuankömmlingen die Ankunft zu vereinfachen und sie darin zu unterstützen, in ihrer neuen Heimat schnell Anschluss zu finden.