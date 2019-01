Bei Verteilaktion fast 60'000 Pakete an Bedürftige gespendet



Bei Verteilaktion fast 60'000 Pakete an Bedürftige gespendet

In den vergangenen Wochen wurden im Rahmen der Aktion «2x Weihnachten» 58'399 Geschenkpakete und 1888 Online-Pakete für Bedürftige gespendet. Das sind über 10'000 Pakete mehr als im Vorjahr.

Die Geschenkpakete werden ab Ende Januar an die Rotkreuz-Kantonalverbände ausgeliefert, schreiben die Organisatoren am Mittwoch in einer Mitteilung. Diese werden sie entweder direkt oder über soziale Institutionen an bedürftige Einzelpersonen oder Familien abgeben.

Mit den gekauften Online-Paketen werden Winterhilfeprojekte in Bosnien und Herzegowina, Kirgistan und Moldawien unterstützt. Dort erhalten Menschen vor Ort gezielt Lebensmitteln und andere Grundbedarfs-Artikel. Die Träger der Aktion sind die SRG, Coop, die Post und das Schweizerische Rote Kreuz. (sda)