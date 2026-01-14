Picdump

Picdump 170 – die Sprache der Memes

Sergio Minnig Folge mir

Äs isch wirklich schön, bisch öi dü hitu wider hiä um ver mit iisch alle zämu d schönst Sprach va der Wält z zelebrieru. Nein, nit Wallisertidsch, sondern d Sprach va de Memes. Gniäss sus!

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Endlich wieder Mittwoch!

bild: internet

Wir alle.

Bereit, die Arbeit zu verlassen …

Immer diese Dramatik.

Ich, als 7-Jähriger, schalte für eine Sekunde das Autolicht ein.

Mein Vater:

Warum es sich lohnt, das Stencil vor dem Tätowieren noch mal ganz genau anzusehen.

Meine Mutter ist mein Winkel (=«angle» statt Engel=«angel»).

Danke.



Wie kann man nur?!

*arbeite von Zuhause*

Mein Chef per E-Mail: Können Sie mir diesen Bericht so schnell wie möglich schicken?

Ich an der Kasse bei Target, wo ich Kürbisgewürzkerzen kaufe:

So ist die Realität.

Ich: Ich werde heute Abend trainieren.

Ich nach dem Abendessen:

Ein klassisches Fettnäpfchen.

Das Kleid mit der anderen Hand am Rücken festzuhalten, um es zu straffen, ist echt so …

Mädchen, ich habe nur einen Arm.



Ich sage so wie rechts.

Wenn Pizza einen Pullover tragen würde, wäre er dann so oder so?

Das haben wir doch alle schon mal erlebt.

Wir haben ihn für drei Tage bei unserer Grossmutter gelassen.

Vielleicht braucht man es ja noch.

*Kabel für eine Digitalkamera, die ich seit 14 Jahren nicht mehr benutzt habe*

Meine Frau: Wirf es in den Müll! Vernichte es!

Ich: Nein.



Oh, Schmuddel.

Weiss jemand, wozu das andere kleine Loch dient?

Für Geburtstage und besondere Anlässe.



Aber ganz sicher!

Wenn du nachmittags schläfst, kannst du nachts nicht schlafen.

Ich nachmittags und nachts:

Ach, solche Menschen ... 🙄

Wenn die Mitarbeiterversammlung endet und jemand eine weitere Frage stellt.

Es ist so wahr.

Das kleine Lächeln, das du alten Menschen schenkst, wenn du an ihnen vorbeigehst, damit sie wissen, dass du ein höflicher Jugendlicher bist, der keiner Gang angehört.

Und wie lange ist deine Konzentrationsphase?

Ich, wie ich mich selbst auf Zoom anschaue, während die andere Person spricht …

Unser aller. 🙏🏻

ET, der vor dem Mittagessen Bier trinkt, ist mein Seelenverwandter.

Immer dieser Stress.

Ich, wie ich lerne, Auto zu fahren:

Die Mutter ist sicher stolz.

Meine Frau macht zu Hause Planks und ich komme nach Hause zu diesem absoluten Kraftpaket von einem Sohn.



Nimm das, Trump!

Dänemark ist bereit.

Sorry, ich finds lustig.

Ich glaube, das kann niemand toppen.

Viel Glück bei der Suche nach einem besseren Hochzeitsfoto als diesem.

Apropos Hochzeitsfotos:

Finde ich eine grossartige Idee.

Anstatt «Bin unterwegs» zu schreiben, werde ich einfach damit anfangen, das hier zu schicken.

Kann ich sehr gut nachvollziehen.

Wie faul bist du? Ich begrüsse Leute, indem ich meine Augenbrauen hochziehe.

Wie könnt ihr nur?!

Ich, wenn jemand morgens zu gesprächig ist:

Ha, ich wusste es auch.

Leute, die darüber streiten, ob Pluto ein Planet ist.

Ich, der weiss, dass es ein Hund ist.



Es sagt alles, was gesagt werden muss.

Tacos --->

Keine Tacos <---



Ein klassisches Missverständnis.

Funktioniert nur auf Englisch wirklich gut.

Nicht meine Schuld, dass meine Ohren immer offen sind.



Ich, wie ich einem Gespräch zuhöre, das mich nichts angeht.

Das Drehbuch schreibt sich von selbst.

Für dieses Meme musst du Englisch können.

Es passiert mir so oft.

Wenn mein Gehirn sich auf eine kleine Abenteuerreise begibt, anstatt sich auf das Gespräch zu konzentrieren, das ich gerade führe.

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild: watson

