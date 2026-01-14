meist klar-2°
Picdump 170 – die Sprache der Memes

14.01.2026, 04:4314.01.2026, 04:43
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Äs isch wirklich schön, bisch öi dü hitu wider hiä um ver mit iisch alle zämu d schönst Sprach va der Wält z zelebrieru. Nein, nit Wallisertidsch, sondern d Sprach va de Memes. Gniäss sus!
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

sapnu puas
Leser-Kommentar von sapnu puas
07.01.2026 08:00
😇
Zu: Picdump 169 – mit Memes zurück aus den Ferien
Bild
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
07.01.2026 06:12
USA
Zu: Picdump 169 – mit Memes zurück aus den Ferien
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
07.01.2026 07:57
🌿🐔😄
Zu: Picdump 169 – mit Memes zurück aus den Ferien
Picdump 169 – mit Memes zurück aus den Ferien \n🌿🐔😄
Ameo
Leser-Kommentar von Ameo
07.01.2026 11:37
Die Erkenntnis danach schmerzte mehr als der abgesägte Fuss.
Zu: Picdump 169 – mit Memes zurück aus den Ferien
Bild
sapnu puas
Leser-Kommentar von sapnu puas
07.01.2026 08:00
💨
Zu: Picdump 169 – mit Memes zurück aus den Ferien
Bild
sapnu puas
Leser-Kommentar von sapnu puas
07.01.2026 08:01
◼️
Zu: Picdump 169 – mit Memes zurück aus den Ferien
Picdump 169 вЂ“ mit Memes zurГјck aus den Ferien \nв—јпёЏ
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
07.01.2026 06:13
👮‍♂️
Zu: Picdump 169 – mit Memes zurück aus den Ferien
Bild
Amateurschreiber
Leser-Kommentar von Amateurschreiber
07.01.2026 12:57
Zu: Picdump 169 – mit Memes zurück aus den Ferien
Bild
Roger Mitg
Leser-Kommentar von Roger Mitg
07.01.2026 07:52
Zu: Picdump 169 – mit Memes zurück aus den Ferien
Picdump 169 – mit Memes zurück aus den Ferien \n
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
07.01.2026 06:13
Schwarz
Zu: Picdump 169 – mit Memes zurück aus den Ferien
Bild
NeunterMonat
Leser-Kommentar von NeunterMonat
07.01.2026 09:32
Hatten wir den schonmal?
Zu: Picdump 169 – mit Memes zurück aus den Ferien
Bild
sapnu puas
Leser-Kommentar von sapnu puas
07.01.2026 08:01
🦶🏻
Zu: Picdump 169 – mit Memes zurück aus den Ferien
Bild
dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
07.01.2026 07:41
Zu: Picdump 169 – mit Memes zurück aus den Ferien
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
07.01.2026 08:03
Ein Wunder! 🙏🏻🤣
Zu: Picdump 169 – mit Memes zurück aus den Ferien
Bild

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild
bild: internet

Wir alle.

Bild
Bild: imgur

Bereit, die Arbeit zu verlassen …

Immer diese Dramatik.

Bild
Bild: imgur

Ich, als 7-Jähriger, schalte für eine Sekunde das Autolicht ein.
Mein Vater:

Warum es sich lohnt, das Stencil vor dem Tätowieren noch mal ganz genau anzusehen.

Bild
Bild: instagram

Meine Mutter ist mein Winkel (=«angle» statt Engel=«angel»).
Danke.

Wie kann man nur?!

Bild
Bild: imgur

*arbeite von Zuhause*
Mein Chef per E-Mail: Können Sie mir diesen Bericht so schnell wie möglich schicken?
Ich an der Kasse bei Target, wo ich Kürbisgewürzkerzen kaufe:

So ist die Realität.

Bild
Bild: imgur

Ich: Ich werde heute Abend trainieren.
Ich nach dem Abendessen:

Ein klassisches Fettnäpfchen.

Bild
Bild: instagram

Das Kleid mit der anderen Hand am Rücken festzuhalten, um es zu straffen, ist echt so …
Mädchen, ich habe nur einen Arm.

Ich sage so wie rechts.

Bild
Bild: imgur

Wenn Pizza einen Pullover tragen würde, wäre er dann so oder so?

Was sagt ihr?
An dieser Umfrage haben insgesamt 18 Personen teilgenommen

Das haben wir doch alle schon mal erlebt.

vv
Bild: imgur

Wir haben ihn für drei Tage bei unserer Grossmutter gelassen.

Vielleicht braucht man es ja noch.

Bild
Bild: imgur

*Kabel für eine Digitalkamera, die ich seit 14 Jahren nicht mehr benutzt habe*
Meine Frau: Wirf es in den Müll! Vernichte es!
Ich: Nein.

Oh, Schmuddel.

Bild
Bild: instagram

Weiss jemand, wozu das andere kleine Loch dient?
Für Geburtstage und besondere Anlässe.

Aber ganz sicher!

Bild
Bild: imgur

Wenn du nachmittags schläfst, kannst du nachts nicht schlafen.
Ich nachmittags und nachts:

Ach, solche Menschen ... 🙄

Bild
Bild: imgur

Wenn die Mitarbeiterversammlung endet und jemand eine weitere Frage stellt.

Es ist so wahr.

Bild
Bild: instagram

Das kleine Lächeln, das du alten Menschen schenkst, wenn du an ihnen vorbeigehst, damit sie wissen, dass du ein höflicher Jugendlicher bist, der keiner Gang angehört.

Und wie lange ist deine Konzentrationsphase?

Bild
Bild: imgur

Ich, wie ich mich selbst auf Zoom anschaue, während die andere Person spricht …

Unser aller. 🙏🏻

Bild
Bild: imgur

ET, der vor dem Mittagessen Bier trinkt, ist mein Seelenverwandter.

Immer dieser Stress.

Bild
bild: imgur

Ich, wie ich lerne, Auto zu fahren:

Die Mutter ist sicher stolz.

Bild
Bild: imgur

Meine Frau macht zu Hause Planks und ich komme nach Hause zu diesem absoluten Kraftpaket von einem Sohn.

Nimm das, Trump!

Bild
Bild: instagram

Dänemark ist bereit.

Sorry, ich finds lustig.

Bild
Bild: instagram

Ich glaube, das kann niemand toppen.

Bild
Bild: imgur

Viel Glück bei der Suche nach einem besseren Hochzeitsfoto als diesem.

Apropos Hochzeitsfotos:

Heute haben wir den 22.2.22! Hier kommen 25 lustige Hochzeitsbilder

Finde ich eine grossartige Idee.

Bild
Bild: imgur

Anstatt «Bin unterwegs» zu schreiben, werde ich einfach damit anfangen, das hier zu schicken.

Kann ich sehr gut nachvollziehen.

Bild
Bild: imgur

Wie faul bist du? Ich begrüsse Leute, indem ich meine Augenbrauen hochziehe.

Wie könnt ihr nur?!

Bild
Bild: INSTAGRAM

Ich, wenn jemand morgens zu gesprächig ist:

Ha, ich wusste es auch.

Bild
Bild: instagram

Leute, die darüber streiten, ob Pluto ein Planet ist.
Ich, der weiss, dass es ein Hund ist.

Es sagt alles, was gesagt werden muss.

Bild
Bild: imgur

Tacos --->
Keine Tacos <---

Ein klassisches Missverständnis.

Bild
Bild: imgur

Funktioniert nur auf Englisch wirklich gut.

Nicht meine Schuld, dass meine Ohren immer offen sind.

Bild
bild: instagram

Ich, wie ich einem Gespräch zuhöre, das mich nichts angeht.

Das Drehbuch schreibt sich von selbst.

Bild
Bild: imgur

Für dieses Meme musst du Englisch können.

Es passiert mir so oft.

Bild
Bild: instagram

Wenn mein Gehirn sich auf eine kleine Abenteuerreise begibt, anstatt sich auf das Gespräch zu konzentrieren, das ich gerade führe.

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 73
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

