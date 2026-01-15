sonnig
Der Import von Pelz in die Schweiz soll stark eingeschränkt werden

Eine Pelzliebhaberin spaziert mit ihrem Hund durch Zuerich am Dienstag, 6. Dezember 2005. (KEYSTONE/Alessandro Della Bella) === , ===
Die Schweiz will den Import von Pelz verschärfen – und macht sich damit mächtige Feinde

Eine Initiative will den Import von Pelz aus «tierquälerischer Produktion» in die Schweiz verbieten. Das sorgt in der Pelzindustrie für Aufruhr – auch in den USA.
15.01.2026, 12:1215.01.2026, 12:12
Sabeth Vela
Mit Luxus-Skiorten in St.Moritz, Gstaad oder Zermatt lockt die Schweiz Superreiche aus der ganzen Welt an. Und was darf nicht fehlen, wenn sich Reich und noch Reicher zum Skifahren treffen? Genau, Pelz. Nun ist die Schweiz aber kurz davor, eines der strengsten Pelzimport-Gesetze Europas einzuführen – das gefällt jedoch längst nicht allen.

Wie die NZZ berichtet, ist einer der grössten Kritiker des neuen Gesetzes der Republikaner Tom Tiffany. Der Unternehmer vertritt im amerikanischen Kongress Wisconsin. Wisconsin ist der US-Bundesstaat, der am meisten Pelze produziert und wo sich Dutzende Nerzfarmen befinden.

Jaeger preisen ihre Fuchs- und andere Tierfelle an, am Pelz und Fellmarkt am Samstag, 9. Februar 2008 in Thun. (KEYSTONE/ Peter Schneider)
Pelz galt früher als Luxusgut, heute sind viele Menschen skeptisch gegenüber Echtfell.Bild: KEYSTONE

Als Tiffany Wind von den Plänen der Schweiz bekam, schrieb er einen Brief an Ralf Heckner, den Schweizer Botschafter in Washington. Darin beschreibt er die Schweiz gemäss der NZZ als «eine geschätzte Handelspartnerin». Die drohenden Importbeschränkungen würden jedoch Dutzende familiengeführte Pelzfarmen in Wisconsin gefährden.

Importverbot könnte Beziehung zwischen Schweiz und USA «abkühlen»

Mark Oaten, Geschäftsführer der International Fur Federation (IFF), ist der gleichen Meinung wie Tom Tiffany. Er findet dafür aber weniger freundliche Worte: «In der Schweiz sind Verwaltungsangestellte ohne wissenschaftlich fundierte Kenntnisse zum Thema Pelz am Werk», so der 61-Jährige gegenüber der NZZ.

Um sein Argument zu unterstreichen, nennt Oaten die Gitter von Käfigen. Weil die Gitterböden die Pfoten der Tiere verletzen könnten, sieht der Bundesrat diese als Tierquälerei. Oaten ist jedoch der Meinung, dass diese Begründung keine wissenschaftliche Grundlage habe. «Die Alternativen zu Gitterböden wären Böden mit Stroh. Dann würden die Tiere aber in ihrem eigenen Kot liegen.» Das sei nicht besser, weshalb die IFF als Alternative Käfige mit Gitterböden und zusätzlich erhöhten Plattformen mit festem Untergrund vorschlug.

Nerz Litauen
Nerzfarmen gelten in der Schweiz als Tierquälerei.Bild: Shutterstock

Um zu zeigen, wie ernst der Geschäftsführer es meint, machte er deutlich, dass die USA ein Embargo als «feindselige Massnahme» sehen würden. Dies könne dazu führen, dass sich die Beziehung zwischen der Schweiz und den USA «abkühlen» könnte.

Diese Mahnung der IFF kommt, obwohl nur ein Bruchteil der in die Schweiz importierten Pelzprodukte aus den USA stammt. Trotzdem sorgen diese Äusserungen in der Schweiz für Unruhe – nicht zuletzt wegen der laufenden Zollverhandlungen mit den USA. Ein Sprecher des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung bestätigte gegenüber der NZZ nämlich, dass der Bund in Kontakt mit den Betroffenen stehen würde.

Schweiz importiert jährlich 350 Tonnen Pelz

Die Pelzinitiative, die gerade die Beziehung zwischen der Schweiz und den USA zu gefährden scheint, kommt von der Alliance Animale Suisse. Der Vorstoss möchte den Handel mit Pelz aus «tierquälerischer Produktion» verbieten. Dieses Verbot soll ab Sommer 2027 gelten und sogar noch ausgedehnt werden, wenn es nach dem Bundesrat geht.

Die Pelzproduzenten hoffen darum nun auf den Ständerat. An diesem Mittwoch, 15. Januar, befasst sich die ständerätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur mit der Vorlage und führt dazu Anhörungen durch. Ziehen die Initiatinnen und Initianten ihre Forderungen nicht zurück, kommt es letztlich zu einer Volksabstimmung. Diese würde frühestens 2027, spätestens 2028 stattfinden.

Laut Schätzungen von Tierschutzorganisationen werden jährlich 350 Tonnen Pelze in die Schweiz importiert. Dafür würden umgerechnet eineinhalb Millionen Tiere sterben müssen. Zudem kommen viele dieser Pelze von Zuchtfarmen in China. Dort werden die Tiere mit quälerischen Methoden gehalten und getötet.

Eine repräsentative watson-Umfrage aus dem Jahr 2024 zeigt, dass die Pelzinitiative grosse Sympathien in der Schweizer Bevölkerung geniesst. 89 Prozent waren damals dafür oder «eher» dafür.

Grosse watson-Umfrage zeigt: So steht die Bevölkerung zu einem Pelz- und Stopfleberverbot
Auf Facebook teilenAuf X teilen
avatar
banda69
15.01.2026 12:36registriert Januar 2020
"Die drohenden Importbeschränkungen würden jedoch Dutzende familiengeführte Pelzfarmen in Wisconsin gefährden."

...und was ist mit den weltweit durch die US Zölle real bedrohten Unternehmen und Existenzen...?
595
Melden
Zum Kommentar
avatar
beelzebub
15.01.2026 12:39registriert April 2024
Sehr geehrter Herr Mark Oaten, ich wüsste eine Lösung wegen ihrem Dilemma von wegen Gitterböden oder im eigenen Kot liegen: wie wäre es WENN GAR KEINE TIERE NUR FÜR PELZE GEZÜCHTET WÜRDEN?
Hochachtungsvoll, ein Mensch mit intaktem moralischen Kompass.
503
Melden
Zum Kommentar
avatar
Fritz_Forelle
15.01.2026 12:29registriert März 2022
Und der ganze Bumms für ein aus der Zeitgefallenes Statussymbol.
Wenn man vor ~1000 Jahren einen Bären getötet hat, und den als Trophäe trug, okay.
Aber diese Industrie, komplett krank.
452
Melden
Zum Kommentar
