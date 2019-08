SP ermittelt Thema für Gleichstellungsinitiative



Hunderttausende sind beim Frauenstreik im Juni für mehr Gleichstellung auf die Strasse gegangen. Die SP will ein Anliegen dieser Bewegung in eine Initiative einfliessen lassen. Welche Forderung dem Volk vorgelegt werden soll, wird in einer Online-Abstimmung ermittelt.

Diese öffentliche Konsultation hat die SP am Mittwochmorgen auf www.gleichstellung-jetzt.ch gestartet. Zur Auswahl stehen Forderungen zu Lohngleichheit, familienergänzender Kinderbetreuung, Anerkennung von Care-Arbeit, einer 35-Stunden-Woche, Hilfe für Gewaltopfer und einer Elternzeit.

Mit der Online-Abstimmung will die Partei herausfinden, wo der Schuh am meisten drückt. Das am häufigsten gewählte Anliegen soll in die Gleichstellungsinitiative einfliessen, die die SP lancieren will. Die Online-Abstimmung läuft bis am 30. August.

Die sechs Themen sind von einem Ausschuss der Partei und der SP Frauen ausgewählt worden. Grundlage waren die Anliegen, die beim Frauenstreik vom 14. Juni 2019 in eine Art Kummerkasten auf dem Bundesplatz eingeworfen worden waren. (sda)