Null-Prozent-Zoll: Flugzeugbauer Pilatus bekommt Spezial-Deal mit Trump

Mehr «Wirtschaft»

Seit letzter Woche hat die Schweiz ihren Zoll-Deal mit den USA und Donald Trump. Statt 39 Prozent Zoll sollen es bald nur noch 15 Prozent sein. Doch für den Schweizer Flugzeugbauer Pilatus sollen andere Regeln gelten. Sie sollen von einem Spezial-Deal mit der USA profitieren, schreibt der «Blick».

Pilatus soll ein Sonder-Deal mit der USA bekommen. Bild: KEYSTONE

Die US-Luftfahrtvereinigung NBAA berichtet, dass die USA Südkorea und der Schweiz zugesichert haben, zu einem Abkommen von 1979 zurückzukehren. Damals hatten sich über 30 Staaten auf zollfreien Handel im zivilen Flugzeugbau geeinigt. Unter Trump war diese Regelung ausgesetzt, nun gilt sie wieder – zumindest für Südkorea und die Schweiz. Das bedeutet: Der gegenseitige Null-Prozent-Zoll ist zurück.



Pilatus hat die Öffentlichkeit bisher nicht über den Sonderdeal informiert. Auf Nachfrage zeigt sich das Unternehmen zurückhaltend und macht keine konkreten Angaben zum Null-Prozent-Zoll. (fak)



Mehr Informationen folgen in Kürze...