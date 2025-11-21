Die lustigsten Tierbilder der Woche sind da! Bild: reddit/instagram

Cute News

Hoch die Hände, Wochenende! Und 25 grandiose Tierbilder obendrauf!

Madeleine Sigrist Folge mir

Aaaaufwachen!!!!

Da wir nun alle wach sind: Cute News, everybody!

Wir wollen gar nicht lange um den heissen Brei reden. Auch heute gibt es wieder wundervolle Tierbilder in Hülle und Fülle.

Macht es euch gemütlich!

Sind wir alle gut drauf? Dann: Tierbilder ahoi!

Das Quokka, auch Kurzschwanzkänguru genannt, ist wohl das best gelaunte Tier von allen!

Sogar der Nachwuchs sieht schon ganz zufrieden aus.

Bild: Imago

Eine Erinnerung daran, wie schön und flauschig Opossums sind.

Bild: imago

Dieses hübsche Exemplar wurde im Point-Pelee-Nationalpark in Kanada gesichtet.

Egal, wie fleissig du heute bist: Dieser Welpe bei der Arbeit ist fleissiger.

Eleganter und farbenfroher Feuerfisch für zwischendurch:

Bild: Imago

Apropos Wasser: Immer schön hydriert bleiben, gell?!

(Das wäre der Reminder für dich, mehr Wasser zu trinken ;-))

Du, jeweils am Freitagmorgen, bevor du weder Kaffee noch Tierbilder hattest:

Wusstet ihr, dass Schnabeligel mit ihrem Rotz Blasen machen können, um sich abzukühlen?

Damit wird die Schnauze des Ameisenigels, wie er auch genannt wird, im Vergleich zum Rest des Körpers erheblich kühler, und er wird vor Überhitzung geschützt.

Faszinierend! Tier der Woche!

Schnabeligel wohnen vor allem in Australien, Tasmanien und Neuguinea, weshalb wir ihnen leider eher nie in unserem Garten begegnen werden.

Hier noch ein cuter Schnabi (ohne Rotzblase):

Bild: Shutterstock

Halli!

Also ich würde mich über eine solche Weihnachtskarte sehr freuen.

Das ist doch wahre Kunst!

Zur Hilf'!



(Ihm wurde bestimmt geholfen.)

Zeit für eine Runde Snackies.

Selfie der Woche!

Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht.

Tierische Schlagzeile der Woche:

Keine Angst, es gab sogar ein Happy End. Nachzulesen hier (Instagram).

Hier kommen nun ein paar witzige Schnappschüsse, die mit einer Wildtier-Kamera aufgenommen wurden:

AAAAAAAAH!

Was müsst ihr ihn auch so erschrecken?

Äh, Sie, sorry ...

Kann man hier nicht einmal in Ruhe pinkeln?

Definitiv die Zunge der Woche!

Dieser Waschbe fühlt sich scheinbar etwas ertappt.

Kleines Schläfchen für zwischendurch?

Shoppen ist aber auch super-anstrengend.

Bald können wir ja alle ein bisschen ausschlafen ...

In diesem Sinne: Habt alle ein schönes, chilliges Wochenende!

Coole Känge chillt schon.

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!

Was sind die Cute News? Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.

