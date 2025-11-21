bedeckt
Spass
Cute News

Cute News: Die lustigsten Tierbilder der Woche sind da!

Die lustigsten Tierbilder der Woche sind da!
Die lustigsten Tierbilder der Woche sind da!Bild: reddit/instagram
Cute News

Hoch die Hände, Wochenende! Und 25 grandiose Tierbilder obendrauf!

21.11.2025, 06:09
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Aaaaufwachen!!!!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Da wir nun alle wach sind: Cute News, everybody!

Wir wollen gar nicht lange um den heissen Brei reden. Auch heute gibt es wieder wundervolle Tierbilder in Hülle und Fülle.

Macht es euch gemütlich!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Sind wir alle gut drauf? Dann: Tierbilder ahoi!

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Quokka
Bild: reddit

Das Quokka, auch Kurzschwanzkänguru genannt, ist wohl das best gelaunte Tier von allen!

Sogar der Nachwuchs sieht schon ganz zufrieden aus.

Smiling Baby Quokka, Closeup of wild baby quokka nestled in it`s mother`s pouch at Rottnest Island in Western Australia.
Bild: Imago

Eine Erinnerung daran, wie schön und flauschig Opossums sind.

Canada, Ontario, Point Pelee National Park, Virginia Opossum Didelphis virginiana clings to tree during winter. PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: x AllCanadaPhotos.comx 1990-56626
Bild: imago

Dieses hübsche Exemplar wurde im Point-Pelee-Nationalpark in Kanada gesichtet.

Egal, wie fleissig du heute bist: Dieser Welpe bei der Arbeit ist fleissiger.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: imgur

Eleganter und farbenfroher Feuerfisch für zwischendurch:

Pazifischer Rotfeuerfisch Pterois volitans schwimmt über Korallenriff im Gegenlicht der Sonne, Großes Barriereriff, Unesco Weltnaturerbe, Pazifik, Australien, Ozeanien *** Pacific lionfish Pterois vol ...
Bild: Imago

Apropos Wasser: Immer schön hydriert bleiben, gell?!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Das wäre der Reminder für dich, mehr Wasser zu trinken ;-))

Du, jeweils am Freitagmorgen, bevor du weder Kaffee noch Tierbilder hattest:

Die lustigsten TIerbilder der Woche
Bild: reddit

Wusstet ihr, dass Schnabeligel mit ihrem Rotz Blasen machen können, um sich abzukühlen?

Schnabeligel für Cute News
Bild: reddit

Damit wird die Schnauze des Ameisenigels, wie er auch genannt wird, im Vergleich zum Rest des Körpers erheblich kühler, und er wird vor Überhitzung geschützt.

Faszinierend! Tier der Woche!

Schnabeligel wohnen vor allem in Australien, Tasmanien und Neuguinea, weshalb wir ihnen leider eher nie in unserem Garten begegnen werden.

Hier noch ein cuter Schnabi (ohne Rotzblase):

Lustige Tierbilder: Schnabeligel
Bild: Shutterstock

Halli!

Also ich würde mich über eine solche Weihnachtskarte sehr freuen.

Lustige Tierbilder: Hund kackt im Schnee
Bild: instagram

Das ist doch wahre Kunst!

Zur Hilf'!

Lustige und schöne Tierbilder
Bild: reddit

(Ihm wurde bestimmt geholfen.)

Zeit für eine Runde Snackies.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Selfie der Woche!

Lustige Tierbilder: Selife mit Huhn und Schweiz
Bild: reddit

Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht.

Lustige Tierbilder: Selife mit Huhn und Schweiz
Bild: reddit

Tierische Schlagzeile der Woche:

Cute News: Tier Schlagzeile
Bild: instagram

Keine Angst, es gab sogar ein Happy End. Nachzulesen hier (Instagram).

Hier kommen nun ein paar witzige Schnappschüsse, die mit einer Wildtier-Kamera aufgenommen wurden:

Lustige Tierbilder: Hirsch vor Wildtierkamera
Bild: instagram

AAAAAAAAH!

Lustige Tierbilder, aufgenommen mit einer Wildtierkamera
Bild: reddit

Was müsst ihr ihn auch so erschrecken?

Äh, Sie, sorry ...

Lustige Tierbilder, aufgenommen mit einer Wildtierkamera
Bild: reddit

Kann man hier nicht einmal in Ruhe pinkeln?

Lustige Tierbilder, aufgenommen mit einer Wildtierkamera
Bild: reddit

Definitiv die Zunge der Woche!

Lustige Tierbilder, aufgenommen mit einer Wildtierkamera
Bild: reddit

Dieser Waschbe fühlt sich scheinbar etwas ertappt.

Lustige Tierbilder: Waschbär mit Reh
Bild: imgur

Kleines Schläfchen für zwischendurch?

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Katze macht Schläfchen
Bild: instagram

Shoppen ist aber auch super-anstrengend.

Bald können wir ja alle ein bisschen ausschlafen ...

Lustige Tierbilder: Hund schläft auf Schaf
Bild: reddit

In diesem Sinne: Habt alle ein schönes, chilliges Wochenende!

Die lustigsten Tierbilder: Känguru chillt
Bild: instagram

Coole Känge chillt schon.

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Hier gibt es die niedlichen Nachrichten aus dem Archiv:

