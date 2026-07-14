Isabelle Tschugmall (r.) führt heute ein Safari-Unternehmen in Botswana. Bild: Isabelle Tschugmall

Vorsicht! Dieses Buch kann Leben auf den Kopf stellen

Im ersten Wander-Podcast der Schweiz, dem Rauszeit-Podcast, spricht watson-Journalist Reto Fehr mit Gästen über die beliebteste Sportart der Schweiz und entlockt den Experten konkrete Wandertipps. Heute zu Gast: Isabelle Tschugmall, die ihr Leben nach der Lektüre eines Buches auf den Kopf stellte und Safari-Guide in Botswana wurde.

Reto Fehr Folge mir

Gast: Isabelle Tschugmall

Isabelle Tschugmall hatte ein Leben, von dem viele Schweizerinnen und Schweizer wohl träumen: ein guter Job in der Finanzbranche, eine coole Wohnung am Zürichsee, alles lief gut. Doch sie war nicht glücklich.

Isabelle Tschugmall. Bild: Isabelle Tschugmall

Durch Zufall las die Zürcher Oberländerin das Buch «Frühstück mit Elefanten». Diese 368 Seiten später wusste sie: Das will ich auch. Obwohl sie davor nie von Botswana gehört hatte, meldete sie sich mitten in Afrika zur Safari-Ausbildung an.

Es war ein steiniger und schwieriger Weg. Aber Isabelle wusste: Das will ich. Heute führt sie ein Safari-Unternehmen in Botswana und pendelt mit ihrer mittlerweile vierköpfigen Familie zwischen Afrika und der Schweiz.

Isabelle Tschugmall mit ihrer Familie in Botswana. Bild: Isabelle Tschugmall

Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht Isabelle über ihre Projekte und die Motivation. Wie das alles begann und warum sie auch weiterhin Bücher liest, obwohl die Gefahr besteht, dass ein solches das Leben wieder total verändern kann. Sie spricht über die Unterschiede beim Wandern im afrikanischen Busch und in den Schweizer Bergen und natürlich verrät sie uns ihre Lieblingswanderungen.

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Der Podcast

Rauszeit-Podcast



Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch Der Rauszeit-Podcast ist die Heimat für alle Wander- und Outdoor-Fans der Schweiz. Nach dem bekannten « Rauszeit »-Blog mit wöchentlichen Ausflugstipps gibt's die geballte Ladung Schweizer Wandertipps jetzt auch zum Hören. Schweiz-Entdecker, Content Creator und watson-Journalist Reto Fehr spricht mit Gästen über ihr Leben und den beliebtesten Sport der Schweizerinnen und Schweizer. Es gibt konkrete Wandertipps der Expertinnen und Experten (immer auch direkt in den Shownotes verlinkt) und du erfährst hier alles über das Wandern in der Schweiz.Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden?

Das ist der Rauszeit-Podcast: Rauszeit Podcast Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson

3 Wandertipps

Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:

die Lieblingswanderung

die Wanderung vor der Haustüre

die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde

Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.