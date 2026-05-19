Bergführer über Gletscherschmelze: «Die Natur wird uns bestrafen»
Gast: Aldo Lomatter
Aldo Lomatter ist seit über einem halben Jahrhundert Bergführer. Aufgewachsen in Saas-Fee ist er noch heute viele Tage im Gebiet unterwegs. Es gibt kaum jemanden, der die Region im Saas-Tal besser kennt.
Früher führte er Messungen auf 37 Gletschern durch. Heute sind keine zehn mehr übrig davon. Gletscher misst er nicht mehr, aber er bewegt sich fast täglich auf ihnen und weiss auch aus einer Zeit zu berichten, als der Gletscher noch praktisch bis zum Dorf reichte.
Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht er über seine Arbeit, aber auch darüber, wie sich die Gletscher verändern, was das mit ihm macht und wie sich auch die Gletscherbesucher veränderten.
Natürlich kommen auch persönliche Dinge nicht zu kurz. Was es mit dem Weintee auf sich hat und warum er immer ein Sandwich mit Salami dabei hat, erzählt uns Aldo Lomatter ebenfalls.
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Der Podcast
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Wettbewerb
3 Wandertipps
Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:
- die Lieblingswanderung
- die Wanderung vor der Haustüre
- die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde
Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.