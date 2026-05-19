Aldo Lomatter wuchs neben dem Gletscher auf und arbeitet seit über einem halben Jahrhundert als Bergführer. Bild: Aldo Lomatter

Rauszeit Podcast

Bergführer über Gletscherschmelze: «Die Natur wird uns bestrafen»

Im ersten Wander-Podcast der Schweiz, dem Rauszeit-Podcast, spricht watson-Journalist Reto Fehr mit Gästen über die beliebteste Sportart der Schweiz und entlockt den Experten konkrete Wandertipps. Heute zu Gast: Aldo Lomatter, der schon seit über einem halben Jahrhundert als Bergführer unterwegs ist.

Reto Fehr Folge mir

Mehr «Schweiz»

Gast: Aldo Lomatter

Aldo Lomatter ist seit über einem halben Jahrhundert Bergführer. Aufgewachsen in Saas-Fee ist er noch heute viele Tage im Gebiet unterwegs. Es gibt kaum jemanden, der die Region im Saas-Tal besser kennt.

Früher führte er Messungen auf 37 Gletschern durch. Heute sind keine zehn mehr übrig davon. Gletscher misst er nicht mehr, aber er bewegt sich fast täglich auf ihnen und weiss auch aus einer Zeit zu berichten, als der Gletscher noch praktisch bis zum Dorf reichte.

Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht er über seine Arbeit, aber auch darüber, wie sich die Gletscher verändern, was das mit ihm macht und wie sich auch die Gletscherbesucher veränderten.

Natürlich kommen auch persönliche Dinge nicht zu kurz. Was es mit dem Weintee auf sich hat und warum er immer ein Sandwich mit Salami dabei hat, erzählt uns Aldo Lomatter ebenfalls.

Den ganzen Podcast gibt's überall, wo du Podcasts hörst. Beispielsweise direkt hier:

Hier reinhören

Die neueste Ausgabe des Rauszeit-Podcasts gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Streame direkt auf Spotify, Apple Podcasts & Co.!

Der Podcast

Rauszeit-Podcast



Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch Der Rauszeit-Podcast ist die Heimat für alle Wander- und Outdoor-Fans der Schweiz. Nach dem bekannten « Rauszeit »-Blog mit wöchentlichen Ausflugstipps gibt's die geballte Ladung Schweizer Wandertipps jetzt auch zum hören. Schweiz-Entdecker, Content Creator und watson-Journalist Reto Fehr spricht mit Gästen über ihr Leben und den beliebtesten Sport der Schweizerinnen und Schweizer. Es gibt konkrete Wandertipps der Expertinnen und Experten (immer auch direkt in den Shownotes verlinkt) und du erfährst hier alles über das Wandern in der Schweiz.Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden?

Das ist der Rauszeit-Podcast: Rauszeit Podcast Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson

Wettbewerb

Wettbewerb Rauszeit-Podcast Als Hauptpreis winken zwei Übernachtungen für zwei Personen in Saas-Fee.





Weitere Preise sind unter anderem:

- 2 Tickets Mountaincarts

- 2 Tickets VirtuAllalin inkl. Metro Alpin

- 2 Biker Tageskarten

- 2 Tickets Seilpark In Zusammenarbeit mit Saas-Fee/Saastal Tourismus verlosen wir während fünf Episoden des Rauszeit-Podcasts spannende Preise.- 2 Tickets Mountaincarts- 2 Tickets VirtuAllalin inkl. Metro Alpin- 2 Biker Tageskarten- 2 Tickets Seilpark Mitmachen:

Fülle das Formular aus. Das Codewort hörst du im Rauszeit-Podcast. Die Sieger werden am 8. Juni von der Glücksfee gezogen und per E-Mail benachrichtigt.

Die Angaben werden nur für den Wettbewerb genutzt und nicht weitergegeben. Vorname Nachname E-Mail Codewort Abschicken

3 Wandertipps

Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:

die Lieblingswanderung

die Wanderung vor der Haustüre

die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde

Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.