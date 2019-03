85-Jähriger kracht in Zug mit Auto in Schaufenster



Missglücktes Parkmanöver: Ein 85-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag an der Poststrasse in Zug vom Brems- aufs Gaspedal gerutscht. Dabei krachte das Auto ins Schaufenster eines Kleidergeschäfts, verletzt wurde niemand.

Wie die Zuger Polizei mitteilte, entstand aber Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. (sda)