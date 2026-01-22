Fix: Dzeko zu Schalke +++ Basel bedient sich wohl beim BVB

Dzeko war 2009 mit Wolfsburg Meister geworden und 2011 zu Manchester City gewechselt. Der 39-jährige bosnische Stürmer spielte zudem für die AS Rom, Inter Mailand, Fenerbahce Istanbul und seit vergangenem Sommer für die Fiorentina. Dort kam er aber kaum noch zum Einsatz. (ram/sda)
Edin Dzeko 🇧🇦
Alter: 39 Jahre
Position: Stürmer
Marktwert: 1,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 2 Tore
Verstärkung für den Angriff: Edin Džeko wechselt für den Rest der laufenden Saison zum #S04 🆕🎯— FC Schalke 04 (@s04) January 22, 2026
Willkommen auf Schalke, @EdDzeko! ⚒️
Mehr dazu hier
↪️ https://t.co/H3VuvzhVxa pic.twitter.com/qqv8ixg7od