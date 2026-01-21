US-Präsident Donald Trump schreitet allein über den roten Teppich in Davos. Bild: keystone

So präsentierte sich die Schweiz – das sah Trump, als er aus dem Fenster schaute

Mehr «International»

Nach einigen Startschwierigkeiten ist der US-Präsident mit der «Air Force One» am Mittwochmittag in Zürich gelandet. Von dort aus ging es für Donald Trump und seine Entourage weiter im Helikopter nach Davos, wo er am Nachmittag am WEF eine Rede halten sollte.



Ob Trump aus dem Fenster geschaut hat, wissen wir nicht – dieser Ausblick bot sich ihm beim Flug nach Davos.

Das präsidiale Flugzeug, die «Air Force One», landete am Mittwoch in Zürich. Bild: keystone

Mit dem Heli gings weiter vom Flughafen Zürich, hinweg über parkierte Swiss-Maschinen. Bild: keystone

Die «Marine One» fliegt über hügelige Landschaften ins Bündnerland. Bild: keystone

Der Trump-Heli fliegt über der Nebeldecke in Richtung Davos. Bild: keystone

Mit Trump an Bord überfliegt die «Marine One» verschneite Berge. Bild: keystone

In Davos verfolgen Menschen auf dem Boden die Landung von Trumps Helikopter. Bild: keystone

(hah)