wechselnd bewölkt-1°
DE | FR
burger
International
Schweiz

Trump am WEF: Diese Aussicht hatte Trump auf seinem Flug nach Davos

US President Donald Trump walks out of the Marine One helicopter as he arrives for the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, on Wednesday January 21, 2026. The m ...
US-Präsident Donald Trump schreitet allein über den roten Teppich in Davos.Bild: keystone

So präsentierte sich die Schweiz – das sah Trump, als er aus dem Fenster schaute

21.01.2026, 15:2621.01.2026, 15:28

Nach einigen Startschwierigkeiten ist der US-Präsident mit der «Air Force One» am Mittwochmittag in Zürich gelandet. Von dort aus ging es für Donald Trump und seine Entourage weiter im Helikopter nach Davos, wo er am Nachmittag am WEF eine Rede halten sollte.

Trumps Rede im Liveticker:

Liveticker
Trump spricht in Davos über die Schweiz: «Die Hölle brach los»

Ob Trump aus dem Fenster geschaut hat, wissen wir nicht – dieser Ausblick bot sich ihm beim Flug nach Davos.

epa12667380 Air Force One, carrying US President Donald Trump, lands at the Zurich Airport in Zurich, Switzerland, 21 January 2026. Trump arrived in Switzerland for the 56th annual meeting of the Worl ...
Das präsidiale Flugzeug, die «Air Force One», landete am Mittwoch in Zürich. Bild: keystone
The Marine One helicopter carrying US President Donald Trump departs from the Zurich Airport for the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Wednesday, January 21, ...
Mit dem Heli gings weiter vom Flughafen Zürich, hinweg über parkierte Swiss-Maschinen. Bild: keystone
Marine One, carrying President Donald Trump, is escorted by military helicopter during his transfer to Davos after arriving at the airport in Zurich, Switzerland, Wednesday, Jan. 21, 2026. (AP Photo/E ...
Die «Marine One» fliegt über hügelige Landschaften ins Bündnerland. Bild: keystone
Marine One, carrying President Donald Trump, flies over snow covered mountains during his transfer to Davos after arriving at the airport in Zurich, Switzerland, Wednesday, Jan. 21, 2026. (AP Photo/Ev ...
Der Trump-Heli fliegt über der Nebeldecke in Richtung Davos. Bild: keystone
The Marine One helicopter carrying US President Donald Trump arrives at the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, on Wednesday January 21, 2026. The meeting unde ...
Mit Trump an Bord überfliegt die «Marine One» verschneite Berge. Bild: keystone
People stand on the ground and look up at Marine One, carrying President Donald Trump, as he arrives for the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Wednesday, Jan. 21, 2026. ...
In Davos verfolgen Menschen auf dem Boden die Landung von Trumps Helikopter. Bild: keystone

(hah)

Mehr:

Das ist der Auto-Konvoi von Donald Trump in Davos
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Donald Trump in der Schweiz
1 / 12
Donald Trump in der Schweiz

Am Mittwochmittag ist der US-Präsident Donald Trump in Zürich gelandet.
quelle: keystone / evan vucci
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Gouverneur Newsom kritisiert die europäische Trump-Politik
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Australien: Junge Frau offenbar von Dingos totgebissen
Eine junge Frau will schwimmen gehen. Ihre Leiche wird wenig später mit klaffenden Wunden am Strand entdeckt. Ein Tierangriff scheint wahrscheinlich.
In Australien untersucht die Polizei den Tod einer jungen Frau, die am Montag (Ortszeit) auf der Urlaubsinsel K'gari tot am Strand entdeckt wurde. Die Leiche war umringt von einem Rudel Wildhunde. Zwar sei es noch zu früh, eine endgültige Todesursache zu nennen, erklärte ein Ermittler der australischen Zeitung «The Courier Mail», doch aufgrund der Verletzungen sei es möglich, dass sie von den Dingos totgebissen wurde. Gleichzeitig sei auch ein Tod durch Ertrinken denkbar, stellte er klar.
Zur Story