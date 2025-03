Tesla-Autos bei der Gigafactory in Berlin. Bild: keystone

Tesla-Verkäufe haben sich in Europa seit Jahresbeginn halbiert

Die Verkaufszahlen des E-Autohersteller Tesla in Europa sind in den ersten beiden Monaten des Jahres um fast die Hälfte geschrumpft. Das zeigten am Dienstag veröffentlichte Zahlen des europäischen Autoherstellerverbands Acea.

Demnach verzeichnete das Unternehmen des umstrittenen US-Präsidentenberaters Elon Musk im Januar und Februar 2025 im Jahresvergleich einen Rückgang der Neuzulassungen um 49 Prozent. Dies entspricht einer Anzahl von 19'046 verkauften Fahrzeugen und einem Marktanteil von 1,1 Prozent. (sda/afp)