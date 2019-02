Nigerias Staatschef Buhari gewinnt Präsidentschaftswahl erneut



Nigerias Staatschef Buhari gewinnt Präsidentschaftswahl erneut

Bei der Präsidentschaftswahl in Nigeria ist Amtsinhaber Muhammadu Buhari wiedergewählt worden. Der 76-jährige Staatschef erhielt laut in der Nacht auf Mittwoch veröffentlichten offiziellen Zahlen 56 Prozent der Stimmen.

Er hatte demnach rund vier Millionen Stimmen Vorsprung vor seinem wichtigsten Herausforderer Atiku Abubakar. Der frühere Vize-Präsident von Afrikas bevölkerungsreichstem Land kam auf 41 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag nur bei rund 40 Prozent.

Die Opposition hatte bereits am Dienstag - bevor alle 36 Bundesstaaten ausgezählt waren - die Ergebnisse als manipuliert bezeichnet. Die Wahlkommission muss den Gewinner noch offiziell bekanntgeben.

Die Abstimmung war Mitte Februar in letzter Minute um eine Woche verschoben worden. Am vergangenen Wochenende wählten die Nigerianer schliesslich einen neuen Staatschef und das Parlament. Experten warnten, dass es bei einem knappen Wahlausgang zu Gewalt zwischen Anhängern der beiden Lager kommen könnte.

70 Kandidaten

Vor den Wahlen vom Samstag war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem 76-jährigen Amtsinhaber Buhari und dem früheren Vize-Präsidenten Abubakar vorausgesagt worden. Um das Amt des Staatschefs bewarben sich mehr als 70 Kandidaten. Buhari ist seit 2015 an der Macht. Überschattet wurde die Wahl von gewaltsamen Zwischenfällen mit dutzenden Toten. Beklagt wurden auch Organisationsmängel bei der Wahl.

Der Präsident und frühere General hat einen harten Kampf gegen die Korruption und eine Verbesserung der Sicherheitslage in Afrikas bevölkerungs- und ölreichstem Land versprochen. Mit ähnlichen Versprechen war er bereits 2015 angetreten. Kritiker stellen ihm aber eine schlechte Bilanz aus.

So verübt die Islamistengruppe Boko Haram weiterhin regelmässig Angriffe. Das Land kämpft zudem weiter mit den Folgen einer Rezession.

Nigeria ist mit rund 190 Millionen Menschen das bevölkerungsreichste Land, die grösste Volkswirtschaft und auch der wichtigste Ölproduzent Afrikas. Gleichzeitig leben in keinem Land der Welt mehr Menschen in extremer Armut. Schätzungen zufolge leben 87 Millionen Einwohner von weniger als 1.90 Dollar am Tag. Das ist einer der Gründe, wieso viele Nigerianer nach Europa fliehen. Grassierende Korruption und rasantes Bevölkerungswachstum erschweren den Kampf gegen die Armut. (sda/afp/dpa)