Mini-Tornado in Las Vegas erschreckt Gäste von Luxor Hotel

Video: watson

Mini-Tornado wirbelt Badegästen Liegestühle um die Ohren

Damit haben die Gäste des Hotels «Luxor» in Las Vegas nicht gerechnet: Wie ein TikTok-Video zeigt, überrascht ein Staubteufel – auf Englisch «Dust Devil» – die Hotelgäste, während sie sich im hoteleigenen Pool abkühlen und am Beckenrad bräunen. Für einen kurzen Augenblick wirbelt der Mini-Tornado Handtücher, Liegen und Stühle auf und versetzt die meisten Menschen in und um den Pool in Schrecken. Einige der Gäste werden vom starken Wind ebenfalls erfasst und umgeworfen. Sie wurden später vor Ort medizinisch versorgt.

Solche Staubteufel können laut der amerikanischen Wetterbehörde «National Weather Service» weltweit auftreten – sofern die Bedingungen stimmen. Die Mini-Tornados entstehen, wenn der Boden durch die Sonneneinstrahlung so stark aufgeheizt ist, dass er die bodennahe Luft aufwärmt. Ist die Luft am Boden heisser als die Luft weiter oben, steigt sie auf und die kältere Luft steigt ab. Dieser Zirkulationsvorgang kann in machen Fällen zu den Staubteufeln führen. (fwe)

Video: watson

Weitere Videos:

Bei «Layla» drehen die Deutschen durch Video: watson

«Vabbing» – der fragwürdigste TikTok Trend seit Jahren Video: watson