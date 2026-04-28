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Buckelwal Timmy schwimmt in der Ostsee: So geht es jetzt weiter

Der Buckelwal in der Ostsee wurde erfolgreich in die Barge verfrachtet.Video: YouTube/ZDFheute Nachrichten

Timmy schwimmt in die Barge – so geht es jetzt weiter

28.04.2026, 14:5328.04.2026, 15:19

Wenn es nach der privaten Initiative geht, die versucht den vor Poel liegenden Buckelwal dort wegzubewegen, soll heute ein entscheidender Tag sein. Läuft alles nach Plan, soll der schätzungsweise zwölf Tonnen schwere Meeressäuger nach vier Wochen in einem flachen Seitenarm der Wismarer Bucht seine Reise Richtung Nordsee antreten – lebend, samt Wasser an Bord eines Lastkahns mit dem normalerweise zum Beispiel Schiffe transportiert werden.

Auf Livestreams im Internet war am Morgen zu sehen, dass der Wal kleine Fontänen ausstösst und atmet. Kurz nach 14.30 Uhr schwamm Timmy los und schwamm in die Barge. So soll es jetzt weitergehen:

Inhaltsverzeichnis
Die Aktion liveSo geht es weiterKritik nimmt zu

Die Aktion live

Wirtschaft, Walrettung Timmy 21.04.2026, Walrettung Timmy, v.l. Rettungsteam versucht Timmy Hope zu helfen, teilweise wird mit Wasser bespr
Seit vier Wochen steckt der Wal bereits fest.Bild: www.imago-images.de

Am Morgen befanden sich mehrere Mitglieder des Rettungsteams bei Timmy und brachten die Schläuche an, mit denen der Wal gezogen werden sollte. Auf diese Art gelang es den Helfern, den Wal um 180 Grad zu drehen. Kurz nach 14.30 Uhr schwamm Timmy dann plötzlich los und bewegte sich in Richtung Barge. In diese muss er rein, danach wird er abtransportiert.

«Bis Sonnenuntergang muss es gelingen, den Wal auf der Barge zu haben», sagte Umweltminister Till Backhaus am Dienstagmorgen vor den versammelten Medien. Das ist dem Team nun gelungen, der kniffelige Teil des Planes sei damit abgeschlossen.

So geht es weiter

Der absenkbare Lastkahn, der den Wal aufnehmen soll, war eigens aus der Elbe kommend durch den Nord-Ostsee-Kanal geholt worden. Nach früheren Angaben der Initiative soll ein Schiff die Barge samt Wal in Richtung Skagen zum Eingang der Nordsee bringen. Dafür waren demnach etwa dreieinhalb Tage eingeplant.

26.04.2026, Schleswig-Holstein, Hohenh
Der Lastkahn.Bild: DPA

Kritik nimmt zu

Wal-Expertinnen und Experten raten seit Längerem von weiteren Rettungsaktionen rund um Timmy ab. So sagte Wal-Experte Fabian Ritter bereits vor einer Woche, dass die Menschen vor Ort die Finger vom Wal lassen sollten. «Der Fakt ist, dass er sich zum fünften Mal eine solche Position aussucht. Das macht er bewusst.» So bleibe er an der Oberfläche und könne weiter atmen.

Am Montag meldete sich auch die Stiftung Deutsches Meeresmuseum mit einer Stellungnahme:

«Das Deutsche Meeresmuseum teilt die emotionale Anteilnahme am Schicksal des Buckelwales vor der Insel Poel. Die wissenschaftliche Institution bekräftigt jedoch ihre Einschätzung, dem Tier die grösstmögliche Ruhe zuteilwerden zu lassen, es ausschliesslich palliativ zu versorgen und von weiteren Manipulationen am Wal abzusehen.»
Statement vom Montag

Die Stiftung rät von einem erneuten Rettungsversuch ab. Niemand wisse, wie der Wal auf den Versuch reagieren wird – und die Erfolgsaussichten seien gering. Diese Haltung wird von diversen renommierten Wal-Forschungszentren geteilt. Spannend wird nun, wie sich Timmy nach seiner Ankunft in der Nordsee verhält.

26.04.2026, Mecklenburg-Vorpommern, F�hrdorf (Poel): Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD, l) informiert sich am gestrandeten Buckelwal vor der Insel Poel �ber den Zustand des Tie ...
Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus stieg zu Timmy ins Wasser.Bild: DPA

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Lastkahn für Buckelwal Timmy befindet sich im Nord-Ostsee-Kanal
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Die beliebtesten Kommentare
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Roli_G
28.04.2026 09:37registriert Januar 2021
Hoffentlich klappt es. Nur schon damit die endlosen Artikel über Timmy aufhören.
Wie viele Wale wurden eigentlich ganz "normal" im Rahmen der übliche Walfängerei getötet in der Zeit wo diese Aufregung um einen einzelnen Wal stattfand?
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Shizzel & Whizzel
28.04.2026 12:16registriert März 2014
Diese ganze Wal-Bubble ist ein einziger Fiebertraum auf allen Socialmedia-Kanälen. Da hilft nicht einmal mehr Popcorn
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