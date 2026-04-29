Fliegender Wechsel

Fix: Milano kommt zum SC Bern +++ Honka wechselt von den Lakers zu Ajoie

Die National-League-Saison neigt sich dem Ende zu. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannten Transfers für 2026/27.

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Fix: Sonny Milano zum SCB

Wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt, wechselt Sonny Milano zum SC Bern. Der 29-jährige Flügelstürmer hat beim SCB einen Einjahresvertrag unterschrieben. Vergangene Saison spielte er in der NHL bei den Washington Capitals (31 Spiele 8 Punkte) sowie in der AHL bei den Hershey Bears (16 Spiele, 13 Punkte). (abu)

Honka wechselt von den Lakers zu Ajoie

Julius Honka und die Rapperswil-Jona Lakers gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein am Montag mitteilt, wurde der Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. In der kommenden Saison steht der 30-Jährige für den HC Ajoie im Einsatz.

Der finnische Verteidiger spielt seit 2023 in der National League, zuerst beim SC Bern, in Genf und Davos. Im vergangenen Sommer stiess Honka zum SCRJ und unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre. In der regulären Saison kam er auf 36 Einsätze, in denen ihm sechs Tore und 13 Assists gelangen. Gegen Fribourg-Gottéron im Playoff-Final war Honka überzählig gewesen. (riz/sda)

Bild: keystone

Lugano und Carrick gehen getrennte Wege

Nach einer Saison gehen Connor Carrick und der HC Lugano getrennte Wege. Der Vertrag mit dem amerikanischen Verteidiger wird vorzeitig aufgelöst.

Der Schritt sei einvernehmlich erfolgt, teilte der Klub mit. Für den 31-jährigen Carrick, der in seiner Karriere auf 248 NHL-Einsätze kam, war das Engagement im Tessin seine erste Station ausserhalb Nordamerikas. In 49 Partien für Lugano sammelte er 23 Skorerpunkte – die meisten unter den Verteidigern des Teams. (nih/sda)

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Viele Abgänge und ein Neuzugang beim SCB

Nach einer schwachen Saison kommt es beim SC Bern zu einigen Änderungen im Kader. Wie bereits von watson-Eismeister Zaugg angekündigt, planen die Berner in Zukunft ohne Ramon Untersander, Joël Vermin und Hardy Häman Aktell, obwohl alle noch gültige Verträge haben. «Der Club sucht derzeit mit den Spielern eine einvernehmliche Lösung», teilt der Verein mit. Die Verträge von Andri Henauer, Victor Ejdsell, Mike Sgarbossa und Noah Fuss werden nicht verlängert. Gregory Weber wird wie in der laufenden Saison in die Swiss League ausgeliehen. In der nächsten Spielzeit wird Weber das Trikot vom EHC Arosa tragen.

Weiterhin werden Emil Bemström, Sandro Zurkirchen und Samuel Kreis für den SCB auflaufen. Sie haben ihren Vertrag um ein Jahr verlängert. Bei Marc Marchon wurde die Vertragsoption gezogen und der Kontrakt läuft bis zum Ende der Saison 2027/28. Mit Ian Mitchell gibt Bern auch noch eine Neuverpflichtung bekannt, welche bereits im Februar von Klaus Zaugg bestätigt wurde. Der kanadische Verteidiger stand in dieser Saison bisher in 60 AHL-Partien auf dem Eis und sammelte 27 Skorerpunkte.

Auch an der Bande kommt es zu einem Wechsel. Trainer Heinz Ehlers wird den Verein definitiv verlassen. Spätestens Ende Mai wird sein Nachfolger bekanntgegeben. (riz)

Lausanne verlängert Vertrag mit Pasche

Kevin Pasche verlängert seinen Vertrag beim Lausanne HC um vier Saisons bis 2030. Der 23-jährige Goalie, der aktuell im Kader der Schweizer Nationalmannschaft steht, ist ein Eigengewächs des Klubs.

Seit 2023, als er aus der amerikanischen Juniorenliga in die Schweiz zurückgekehrt ist, hat er sich in der National League zu einer festen Grösse entwickelt und war ein Schlüsselspieler beim Einzug in den Playoff-Final im vergangenen Jahr. In der laufenden Saison scheiterten die Waadtländer im Viertelfinal an Genève-Servette. (vro/sda)

Bild: keystone

Dario Trutmann wieder im EHC-Biel-Dress

Dario Trutmann kehrt zum EHC Biel zurück, wie der National-League-Klub per Communiqué bekannt gab. Der 33-jährige Verteidiger wechselt von den ZSC Lions ins Seeland, wo er bereits zwischen 2012 und 2014 gespielt hat. Trutmann unterschrieb bei den Bielern einen bis April 2028 datierten Vertrag. (riz/sda)

Bild: keystone

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

kommt von Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

kommt von den SCRJ Lakers

Abgänge ❌

🇨🇭Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

geht zu den SCRJ Lakers

🇨🇭Dario Trutmann (Verteidiger, 33)

geht zum EHC Biel​

Gerüchte 💬

…

Lausanne HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Lausanne und das Unmögliche möglich machen – Teil III

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Joel Grossniklais (Stürmer, 19)

kommt von Malmö U20

🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)

kommt von Ilves Tampere

🇨🇦 Ian Mitchell (Verteidiger, 27)

kommt von Syracuse Crunch (AHL)

🇺🇸 Sonny Milano (Stürmer, 29)

kommt von den Washington Capitals



Abgänge ❌

🇨🇭 Simon Moser (Stürmer, 37)

tritt zurück

🇸🇪 Victor Ejdsell (Stürmer, 30)

geht zu Färjestad (SWE)

🇨🇭Ramon Untersander (Verteidiger, 35)

unbekannt

🇨🇭Joël Vermin (Stürmer, 34)

unbekannt

🇸🇪 Hardy Häman Aktell (Verteidiger, 27)

unbekannt

🇷🇺🇰🇿 Aleksandr Iakovenko (Verteidiger, 28)

unbekannt

🇨🇭 Andri Henauer (Torhüter, 24)

unbekannt

🇸🇪 Victor Ejdsell (Flügel, 30)

unbekannt

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Center, 33)

unbekannt

🇨🇭Noah Fuss (Flügel, 24)

unbekannt​

Gerüchte 💬

🇨🇦 Ian Mitchell (Verteidiger, 27)

soll von Grand Rapids (AHL) kommen



EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

geht zu den SCL Tigers

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)

wechselt zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Der EV Zug und die Rückkehr zum Spektakel

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda

🇨🇭 Lars Steiner (Stürmer, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇭🇳🇱 Guus Van der Kaaij (Verteidiger, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇦 Frédéric Allard (Verteidiger, 28)

kommt von Lulea



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

wechselt zum EV Zug

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇿 Matej Stransky (Stürmer, 33)

wechselt zu Pardubice



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Meisterliche Morgenröte zieht in Davos herauf

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Julien Sprunger (Stürmer, 40)

tritt zurück



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Fribourg und ein schwedisches Drehbuch für die Traumfabrik

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Raphael Prassl (Stürmer, 27)

kommt von Lausanne

🇸🇪 Simon Johansson (Verteidiger, 26)

kommt von Ilves Tampere

🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer, 28)

kommt von Frölunda

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 30)

kommt vom Lausanne HC



Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

wechselt zu Lausanne

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 32)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Steve Kellenberger (Verteidiger, 39)

tritt zurück



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Klotens zerbrechliche Renaissance

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)

kommt von Timra IK

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Emil Pettersson (Stürmer, 32)

kommt von Timra IK

🇨🇭Arno Nussbaumer (Verteidiger, 22)

kommt von Ajoie

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

🇫🇮 Harri Pesonen (Stürmer, 37)

unbekannt

Gerüchte 💬



...

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Ein neues Fundament und eine Milchbüchlein-Rechnung bei den SCL Tigers

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)

kommt vom EV Zug

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 33)

kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

geht zu Fribourg

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

geht zu Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

geht zu den ZSC Lions

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Ajoie

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Ajoie



Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Taktik gegen schwindendes Talent bei den Lakers

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇿 Petr Kodytek (Stürmer, 28)

kommt von Helsinki IFK



Abgänge ❌

🇦🇹 Dominic Zwerger (Flügel, 29)

wechselt zum EHC Biel



Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

🇦🇹 Dominic Zwerger (Flügel, 29)

kommt von Ambri

🇸🇪🇨🇭 Viktor Östlund (Goalie, 31)

kommt von La Chaux-de-Fonds

🇨🇭Dario Truttmann (Verteidiger, 33)

kommt von den ZSC Lions​

Abgänge ❌

🇫🇮 Jere Sallinen (Flügel, 35)

unbekannt

🇨🇭 Luis Janett (Goalie, 25)

wechselt nach Nürnberg

Gerüchte 💬

...





Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Stresstest für Biels Jugendstil

Genf-Servette HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

kommt von den SCRJ Lakers​

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Eismeister Zaugg Servette – der lange Kater nach dem Goldrausch

HC Lugano

Zugänge ✅

🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)

kommt von Lulea

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Davos

🇫🇮 Jere Innala (Stürmer, 28)

kommt von Frölunda



Abgänge ❌

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 33)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇦 Connor Carrick (Verteidiger, 31)

unbekannt

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team Eismeister Zaugg Der HC Lugano, verloren zwischen Romantik und Realität

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 32)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

kommt vom EHC Kloten

🇫🇮 Kristian Tanus (Stürmer, 25)

kommt von Tappara Tampere

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

kommt von Rapperswil

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 30)

kommt von Rapperswil



Abgänge ❌

Jannik Fischer (Verteidiger, 35)

tritt zurück

🇨🇭Arno Nussbaumer (Verteidiger, 22)

geht zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

...