Kaltfront sorgt für schwere Sturmböen in der Schweiz

In der Schweiz dürfte es am Sonntag noch den einen oder anderen Hut weg blasen: Eine Kaltfront wird für kräftige Winde bis in die Niederungen sorgen. Ihren Höhepunkt dürften die Böen zwischen 16 Uhr und 18 Uhr erreichen.

Auf der Alpennordseite und in den Alpentälern würden die Winde in den nächsten Stunden zunehmen, erklärte ein Meteorologe von MeteoSchweiz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Seit dem Mittag seien bereits Windgeschwindigkeiten zwischen 90 und 110 Kilometern pro Stunde (km/h) gemessen worden. In Delsberg JU und in Rünenberg BL wurden bereits Geschwindigkeiten von 112 respektive 130 km/h registriert.

Mit der aufkommenden Kaltfront werde die Windgeschwindigkeit auch im Flachland auf 90 bis 100 km/h steigen, erwartet MeteoSchweiz. Auf den Jurahöhen und auf Alpengipfeln ist mit 120 bis 150 km/h zu rechnen. (sda)