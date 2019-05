US-Aussenminister Mike Pompeo zu Besuch in Berlin eingetroffen



US-Aussenminister Mike Pompeo ist zu seinem Besuch in Deutschland eingetroffen. Zunächst steht ein Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas auf dem Programm, bevor Pompeo am Mittag von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen wird.

Bei den Gesprächen dürfte es neben bilateralen Themen auch um internationale Krisen gehen, darunter die wachsenden Spannungen im Nahen Osten.

Das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA ist derzeit einigen Belastungen ausgesetzt. Dazu zählt der Vorwurf Washingtons, Berlin gebe zu wenig für die Verteidigung aus. Im Flugzeug sagte er vor Journalisten, US-Präsident Donald Trump sei weiter unzufrieden mit dem deutschen Beitrag.

Ursprünglich wollte Pompeo bereits Anfang Mai nach Berlin kommen. Er sagte den Besuch jedoch kurzfristig ab und flog stattdessen in die irakische Hauptstadt Bagdad.

Pompeos Besuch in Berlin am Freitag ist der Auftakt einer mehrtägigen Europavisite des US-Aussenministers. Pompeo reist am Sonntag weiter in die Schweiz und danach in die Niederlande, bevor er kommende Woche in Grossbritannien zu US-Präsident Donald Trump stösst, der sich dann dort zu einem Staatsbesuch aufhält. (sda/afp)