«Once Upon A Time... In Hollywood» unangefochten an der Spitze

Der Tarantino-Streifen «Once Upon A Time... In Hollywood» belegt vor «The Lion King» den Top-Platz in der Gunst der Kinogänger, und zwar in der Deutschschweiz wie in der Romandie.

Über 17'000 Filmfans in der Deutschschweiz und mehr als 9000 in der Romandie haben sich mit Tarantino auf die Zeitreise ins Los Angeles der Ära der Hippie-Bewegung mit Sex und Drogen, mit wilden Partys und der berüchtigten Mordserie um den Kultführer Charles Manson begeben.

«The Lion King», der zuvor wochenlang die Kinocharts in der Schweiz dominiert hatte, konnte sich damit nur noch im Tessin auf dem Spitzenplatz halten. In der Deutschschweiz und in der Romandie landete der Film auf Platz zwei, vor «Fast & Furious: Hobbs & Shaw».

Im Tessin folgte auf den zweitplatzierten «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» auf Rang drei «Toy Story 4». (sda)