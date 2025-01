Kälteste Winternacht mit bis zu minus 31 Grad im «Sibirien der Schweiz»



Die Nacht auf Samstag ist die bisher kälteste in diesem Winter gewesen. In La Brévine NE sank das Thermometer auf minus 31,1 Grad. In Andermatt UR wurden knapp minus 25 Grad gemessen.

La Brévine NE im Winter Bild: KEYSTONE

Besonders kalt war es mit minus 20,2 Grad auch in Samedan im Engadin und in Blatten im Oberwallis zeigte das Thermometer frostige minus 13,8 Grad. Auch im Flachland gab es Frost, wenn auch nur mässigen, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilte. Verbreitet waren Temperaturen um minus 10 Grad, etwa in Bischofszell TG.

Am wärmsten war die Nacht in Lugano. Das Quecksilber fiel nur knapp unter Null.

Der Samstag begann verbreitet mit Nebel oder Hochnebel. Darüber und ausserhalb der Nebelzonen wurde zunächst «recht sonniges» Wetter prognostiziert. Tagsüber sollte die Bewölkung dann zunehmen und für den Abend wurde von Westen her Niederschläge erwartet. Verbreitet herrschen soll leichter Dauerfrost. (sda)