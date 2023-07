Keine schnelle Entscheidung über Marsalek-Brief im Wirecard-Prozess

Im Münchner Prozess um den Milliardenskandal bei Wirecard wollen die Richter erst nach Bedenkzeit entscheiden, wie sie mit einem Brief des mutmasslichen Drahtziehers Jan Marsalek verfahren. Damit ist noch nicht klar, ob und wann die Kammer das im Auftrag Marsaleks von dessen Anwalt aufgesetzte Schreiben als «schriftliche Zeugenerklärung» für die Beweisaufnahme zu den Akten nimmt.

«Das werde ich nicht in der Nacht übers Knie brechen», sagte der Vorsitzende Richter Markus Födisch am Donnerstag. Als Grund nannte er rechtliche Überlegungen.