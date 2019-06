Junge Schweizerin nach Bad im Comersee vermisst



Im Comersee (I) ist am Samstagabend eine junge Schweizerin nach einem Bad im See verschwunden. Sie war zuvor von einem Boot in den See gesprungen.

Obwohl ihre Begleitperson sofort Alarm schlug, konnte die junge Frau bisher nicht gefunden werden, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Taucher suchten am Samstag und Sonntag bisher erfolglos in Musso, etwa 20 Kilometer von der Tessiner Grenze nach der Vermissten.

Gemäss verschiedenen Medienberichten soll es sich bei der Vermissten um eine Fussballspielerin der Schweizer Nationalmannschaft und des Fussballclubs YB handeln. (sda/ansa)